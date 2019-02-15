مُحتجز بتهمة “سب الدين” وازدراء أهل السنة.. عائلة الفنان اليمني علي الحجوري تكشف حقيقة إفراج السعودية عنه

أكد الكاتب الصحفي اليمني عباس الضالعي أن خبر إفراج السعودية عن الممثل اليمني علي الحجوري الذي احتجزته بتهمة “سب الدين” لا صحة له، وفق ما أكدته عائلة الفنان.



وقال الضالعي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”مصدر مقرب من أسرة الفنان #علي_الحجوري يؤكد بأنه لا يزال في السجن في المملكة العربية #السعودية حتى هذه اللحظة والاخبار التي تتحدث عن الافراج عنه غير صحيحة.”

مصدر مقرب من أسرة الفنان #علي_الحجوري يؤكد بأنه لا يزال في السجن في المملكة العربية #السعودية حتى هذه اللحظة والاخبار التي تتحدث عن الافراج عنه غير صحيحة. — عباس الضالعي (@abbasaldhaleai) February 15, 2019

وكانت السلطات السعودية احتجزت الممثل اليمني الكوميدي “علي الحجوري”، بسجن محافظة أبوالعريش جنوب غربي المملكة، على خلفية اتهامه بسب الدين، وازدراء أهل السنة.



وكشف الممثل “محمد الأضرعي” لموقع “اليمن الآن”، أنه تلقى رسالة من “الحجوري” لزيارته في سجن بنيابة أبوعريش بسبب التحقيق في دعوى مقدمة من مقيم يمني يُدعى “محمد أحمد علي العولقي”، منها سب الدين، وازدراء أهل السنة والجماعة، ودعم الملحدين.



وقال “الحجوري” في رسالته إن المحقق السعودي بادره بسؤال عن رده بشأن التهم الموجهة إليه، وأجابه الفنان بأنها كيدية وغير صحيحة.



ولكن المحقق طرح عددا من المنشورات التي كتبها على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي وقدمها المدعي على أنها أدلة، وكانت جميعها منشورات عادية بحسب “الحجوري” وقد حاول أن يوضح المقصود بها والهدف منها للمحقق.



ووفقا لـ”الأضرعي” فإن المحقق السعودي أمر “الحجوري” بالتوقيع على أوراق التحقيق دون معرفة مضمونها، ليتفاجأ بعد ذاك بقرار سجنه 5 أيام.