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“شاهد” مذيعة بريطانيّة تتعرّى على الهواء رفضاً لخروج بلادها من الإتحاد الإوروبي!

By وطن
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فاجأت الإعلامية البريطانية راشيل جونسون، ضيوفها وجمهور ” بي بي سى راديو 4″، بالتعري على الهواء مباشرة، احتجاجًا منها على اتفاقية “بريكست” التي تخرج بموجبها بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتسبب المذيعة البريطانية راشيل، في خجل ضيوفها الذين حاولوا مداراة أعينهم، فيما ألقى أحدهم قميصها مرة أخرى إليها لترتديه، إلا أنها تمسكت بموقفها والبقاء عارية احتجاجًا على “بريكست”.

وقالت “جونسون” للمشاهدين “كما أعلم، قد يكون من الصعب سماع صوتك حول بريكست في الوقت الحاضر”.

كانت أكاديمية بريطانية تدعى الدكتورة فيكتوريا باتمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة كامبريدج، تعرت هي الأخرى الأسبوع الماضي خلال إلقائها محاضرة لطلابها، احتجاجًا منها على اتفاقية “بريكست”.

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