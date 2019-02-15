سطو على محل مجوهرات في مصر
سطو على محل مجوهرات في مصر
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شاهد| سطو مسلّح مرعب على محل مجوهرات بمصر!!

By وطن
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وثّقت كاميرات مراقبة بأحد محلات المجوهرات، لحظة قيام 4 ملثمين مسلحين بمداهمة المحل، والإستيلاء على كمية كبيرة من الذهب، وإطلاق النار على صاحب المحل وإصابته.

ووقعت الحادثة في شارع ”الجيش في منطقة حدائق الأهرام.

وأصيب صاحب المحل، بالرصاص في بطنه، وتم نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة.

وقام الملثمون بجمع كل المجوهرات المتواجدة في المحل، ولاذوا بالفرار مستقلين سيارة ملاكي، وفق شهود عيان من موقع الحادثة.

وانتقلت قوات الأمن إلى محل البلاغ، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، فضلًا عن تتبع خط سير الجناة.

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  1. Sam يقول

    هذه حالة مصر بعهد السيسي لسا حتكون اوسخ ان شاء الله قريبا .سينعدم الأمان و سيكون القتل بالشارع وفي كل مكان هذا هو المطلوب من السيسي عملة بمصر

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