“شاهد” ناشطة سياسية إسرائيلية تدعو ابن سلمان للزواج منها.. رأت في “طوله” نعمة!

يبدو أن علاقات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع إسرائيل لن تتوقف على المستوى السياسي والعسكري والاقتصادي، بل من المحتمل أن تتطور لعلاقة نسب ومصاهرة.

وفي هذا السياق، عبرت ناشطة سياسية إسرائيلية عن رغبتها في الزواج من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مرجعة ذلك إلى أنه “طويل!”.

وقالت الناشطة الإسرائيلية اليهودية من أصول إيرانية، نعمة شوستر، رئيسة ما أسمته “حزب نعمة”، في لقاء تلفزيوني مع قناة “I24NWES” إنها تريد العمل على السلام والمساواة في المنطقة، مطالبة بن سلمان بدعمها.

عرس أصفهاني: زعيمة حزب نعمة تبحث لها عنن عريس pic.twitter.com/zcAYlNqBRN — i24NEWS Arabic (@i24NEWS_AR) February 13, 2019

يشار إلى أن العلاقات بين السعودية و”إسرائيل” شهدت تقدماً ملحوظاً منذ تولي بن سلمان ولاية العهد عام 2017، وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” كشفت، في ديسمبر الماضي، أنه وجَّه كُتاباً وصحفيين لتهيئة الرأي العام لعلاقة سلام وتطبيع كامل مع دولة الاحتلال.

ورسمياً ترتبط “إسرائيل” بعلاقات دبلوماسية مع الأردن ومصر فقط، وكانت تحرص دائماً على إخفاء أسماء الدول العربية التي تُقيم علاقات سياسية واقتصادية أو أمنية معها؛ خوفاً من المواقف الشعبية الغاضبة، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد عدة مرات مؤخراً وجود نية حقيقية من دول عربية (لم يسمها) للدخول بعلاقات رسمية ومكشوفة مع دولة الاحتلال.

أكد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس, بأن حقبة جديدة من العلاقات قد بدأت بين إسرائيل والبحرين والسعودية والإمارات.

وقال “بنس” في كلمته التي ألقاها أمام مؤتمر “وارسو” المعني بدعم مستقبل سلام وأمن الشرق الأوسط صباح الخميس:” بدأنا حقبة جديدة .. نتنياهو وقادة كل من البحرين والسعودية والإمارات يتقاسمون الخبز معاً”.

نائب الرئيس الامريكي مايك بينس: بدأنا حقبة جديدة .. #نتنياهو وقادة كل من #البحرين و #السعودية و #الإمارات يتقاسمون الخبز معاً !!



نتقاسم الخبز مع كيان محتل !

#مؤتمر_وارسو pic.twitter.com/RrAjb75lNg — فهد الغفيلي (@fahadlghofaili) February 14, 2019

يأتي هذا في وقت أعلن فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الخميس، خلال اجتماعات مؤتمر وارسو للشرق الأوسط.

وقال نتيناهو، مجيبا عن سؤال الصحفيين، فيما إذا كان سيلتقي الوفد السعودي خلال اجتماعات مؤتمر وارسو للشرق الأوسط: “نعم”.