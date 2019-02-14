“شاهد” الملك سلمان يسأل الأمير فيصل عن كاميرات المراقبة في مكتبه بقصر الحكم بالرياض

نشر المصور السعودي الخاص بالديوان الملكي مقطع فيديو للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خلال دخوله لمكتبه السابق في قصر الحكم بالرياض, خلال حضوره لحفل تدشين مشروعات بالمنطقة.

ووفقا للفيديو المنشور الذي رصدته “وطن”، فقد سأل الملك سلمان الأمير فيصل بن بندر عن شاشات تم وضعها في مكتبه ليجيبه بأنها ترصد شوارع الرياض على مدار الساعة .

وشاهد الملك سلمان مقطع فيديو قصير للمشروعات التي تتم في الرياض، والتقط الصور التذكارية مع أمير الرياض ونائبه والأمراء .

كما استعرض الملك سلمان، على مكتبه، بعض ذكرياته الدراسية ونشأته ومكان عمله السابق، وذلك عبر ألبوم صور.

https://twitter.com/Bandaralgaloud/status/1095816476077051906

وكان العاهل السعودي قد شهد مساء الأربعاء، حفل افتتاح ووضع حجر الأساس لمشاريع منطقة الرياض، الذي أقيم في قصر الحكم بمنطقة الرياض.