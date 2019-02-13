هذه هي الرسالة التي بعثها ملك المغرب محمد السادس للعاهل السعودي بعد سحب سفيره من الرياض

كشفت مصادر مغربية مطلعة عن الرسالة التي أراد إيصالها الملك المغربي محمد السادس للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في أعقاب استدعاء المغرب لسفيرها من الرياض، بعد بث قناة “العربية” تقريرا يمجد جبهة “البوليساريو” ويصف المغرب بقوة احتلال.

ووفقا للمصادر التي وصفت بالموثوقة، فإن الملك المغربي محمد السادس أراد توصيل رسالة للملك سلمان بن عبد العزيز بأن يتولى بنفسه إدارة العلاقات مع المغرب وسحب الملف المغربي من يد ولي العهد محمد بن سلمان ومستشاريه.

وكان المغرب قد استدعى سفيره المنصوري من الرياض للتشاور بعدما مس بعض الإجراءات السعودية ملفات مغربية حساسة وهي الصحراء الغربية، وذلك بعدما بثت قناة “العربية” منذ أسبوعين برنامجا يقدم المغرب بصورة الدولة المحتلة للصحراء، ويجعل من البوليساريو ممثل الشعب الصحراوي.

وبحسب المصادر فإن الرباط تدرك بأن قيام “العربية” ببث هذا البرنامج جرى بعدما توصلت بأوامر من ولي العهد أو فريق عمله بالرد على المغرب بسبب مضمون الحوار الذي أجرته قناة “الجزيرة” مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة منذ ثلاثة أسابيع، وكشف فيه عن عدم استعداد المغرب لاستقبال محمد بن سلمان عندما كان متوجها إلى الأرجنتين للمشاركة في القمة العشرين، وكذلك أعلن عن انسحاب المغرب من حرب اليمن.

وأكدت المصادر العليمة بالعلاقات بين القصر الملكي المغربي والسعودية استحالة إقدام الملك سلمان بن عبد العزيز على استفزاز المغرب لأنه يكن عطفا خاصا لهذا البلد ويقيم في قصره في طنجة بين الحين والآخر، وإن كان المرض يمنعه الآن من زيارة طنجة، وبالتالي الاستفزاز هو صادر عن ولي العهد محمد بن سلمان الذي اتخذ في وقت وجيز مجموعة من القرارات التي تعرب عن غياب فهم لممارسة السلطة، وخاصة في العلاقات الدولية، وهو ما جعل السعودية تقترب من مرتبة الدولة المارقة في العلاقات الدولية، بحسب ما نقلته صحيفة “القدس العربي” اللندنية.

وأشارت المصادر إلى أن الرياض لم تدرك حساسية ملف الصحراء للرباط عندما تأتي مبادرة سلبية من حليف قدمت له خدمات أمنية وسياسية.