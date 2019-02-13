تعذيب كلب في السعودية
تعذيب كلب في السعودية
Videoفيديو

فيديو| سعودي تخلّى عن الرحمة وأثار غضباً واسعاً بتعذيبه كلباً بطريقةٍ مروّعة في الشارع!

By وطن
0

اجتاحت مواقع التواصل في موجة غضب عارمة، عقب تداول مقطع فيديو أظهر شخصا وهو يقوم بتعذيب كلب.

وأظهر المقطع سائق مركبة وقد ربط الكلب في مركبته من الخلف وسحبه في أحد الشوارع في مشهد مؤلم وصادم.

وتمكنت الجهات الأمنية بمنطقة ، من القبض على ذلك الشخص، بمحافظة أحد المسارحة، وتم تحويله إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

وكان متابعون قد طالبوا بضبط الشخص ومحاسبته على فعلته من قِبل الجهات المختصة، فيما طالب آخرون “الحياة الفطرية” ووزارة البيئة بالتدخل.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية قد أصدرت في وقتٍ سابقٍ عدداً من العقوبات على مخالفين لنظامَي الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان بغرامات مالية تجاوزت 500 ألف ريال.

وأكّدت أنها ستشرع في معاقبة أيّ شخصٍ تثبت إساءته للحيوانات أو مخالفة الأنظمة، داعية مربي الحيوانات والمنشآت البيطرية، إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات والابتعاد عن الممارسات المسيئة للحيوانات، والتبليغ الفوري عن أيّ مخالفات لتلك الأنظمة.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

“شاهد” رئيس “الفيفا” قضى على آمال ابن زايد وابن سلمان وهذا ما…

الهدهد

ظهرا كالإخوة في الدم.. “شاهد” تركي الفيصل يتحدث مع مراسل إسرائيلي ويقترح…

الهدهد

كاتب سعودي يتضامن مع اللوبي الصهيوني ضد عضوة الكونغرس المسلمة إلهان عمر وإعلامي…

الهدهد

“خاشقجي” دمر آمال الأمير الطائش.. الكونجرس يُربك ابن سلمان ويسعى لحرمان…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.