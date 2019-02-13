فيديو| سعودي تخلّى عن الرحمة وأثار غضباً واسعاً بتعذيبه كلباً بطريقةٍ مروّعة في الشارع!

اجتاحت مواقع التواصل في السعودية موجة غضب عارمة، عقب تداول مقطع فيديو أظهر شخصا وهو يقوم بتعذيب كلب.

وأظهر المقطع سائق مركبة وقد ربط الكلب في مركبته من الخلف وسحبه في أحد الشوارع في مشهد مؤلم وصادم.

فيديو

تجرد من الإنسانية.. شاهد سائق يسحل كلباً بطريقة بشعة ومطالبات بمحاسبته. pic.twitter.com/HxFvIfIaON — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) February 12, 2019

وتمكنت الجهات الأمنية بمنطقة جازان، من القبض على ذلك الشخص، بمحافظة أحد المسارحة، وتم تحويله إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

وكان متابعون قد طالبوا بضبط الشخص ومحاسبته على فعلته من قِبل الجهات المختصة، فيما طالب آخرون “الحياة الفطرية” ووزارة البيئة بالتدخل.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية قد أصدرت في وقتٍ سابقٍ عدداً من العقوبات على مخالفين لنظامَي الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان بغرامات مالية تجاوزت 500 ألف ريال.

وأكّدت أنها ستشرع في معاقبة أيّ شخصٍ تثبت إساءته للحيوانات أو مخالفة الأنظمة، داعية مربي الحيوانات والمنشآت البيطرية، إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات والابتعاد عن الممارسات المسيئة للحيوانات، والتبليغ الفوري عن أيّ مخالفات لتلك الأنظمة.