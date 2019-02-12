شتمت بوتفليقة وطالبت الجيش بوقف “حمام الدم”.. “شاهد” الفيديو الذي حذفته “فلة الجزائرية” خوفا من الاعتقال

تداول ناشطون بمواقع التواصل على نطاق واسع مقطعا مصورا، للفنانة الجزائرية فلة عبابسة، المعروفة في الوسط الفني العربي باسم “فلة الجزائرية” تشن فيه هجوما عنيفا على الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة بعد إعلان ترشحه لولاية خامسة.

ووصفت “فلة” التي انتقلت للإقامة في لبنان بحسب المقطع المتداول، الولاية الخامسة للرئيس بوتفليقة بـ”الولاية الخامجة”(الفاسدة).

وتساءلت عبر حسابها في “سناب شات”: “لمن عهدة خامسة؟ لصالح من؟”.

وفي خطوة غير مسبوقة من فنان ، طالبت المطربة الجيش الجزائري بالتدخل لمنع بو تفليقة من الترشح أو الوصول إلى رئاسة الجمهورية للمرة الخامسة.

وطالبت قائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، بالتدخل لوقف “عهدة خامسة قد تجرّ الجزائر إلى حمام دم”.

كما دعت فلة الجزائرية النخبة الجزائرية المثقفة إلى ضرورة القيام بانتفاضة سلمية

وهاجمت فلة الجزائرية حاشية بوتفليقة، متهمة إياهم بالعبث، وأنهم من قام بترشيحه إلى ولاية خامسة.

وحذرت فلة الجزائرية من أن الجزائر قد يقبل على صراع دموي حاد بسبب الضغط المضاعف على المواطنين.

غير أن المطربة المثيرة للجدل قامت بمحو هذا الفيديو من صفحتها على “انستجرام” خوفا من تتبعها من قبل حكومة بلدها بحسب ما ذكره ناشطون، لكنه كان قد انتشر ونقلته صفحات عديدة من خلال الفيس بوك أو يوتيوب.

وأحدث ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، صدمة لدى قطاعات شعبية وسياسية وثقافية واسعة، وأطلقت تحركات ومواقف ضد هذا التوجه.