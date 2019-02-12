بعد زيارة الفجر وصعوده فوق الكعبة.. “شاهد” شاعر سعودي يشبه ابن سلمان بحفيد الرسول

زار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المسجد الحرام بمكة المكرمة، وتجول فوق سطح الكعبة المشرفة مع عدد من مرافقيه، بعد أن أخلي صحن الكعبة المشرفة ومحيطها من جميع المعتمرين والمصلين.

وتفاعل الآلاف من النشطاء والمدونين مع صور “ابن سلمان” التي نشرتها وسائل الإعلام السعودية، إلا أن شاعرا سعوديا فجر جدلا واسعا بتفاعله مع صورة ولي العهد أمام الكعبة.

الشاعر السعودي عبد الرحمن الحوتان نشر على حسابه بتويتر قصيدة مرفقة مع صورة ابن سلمان وهو أمام الكعبة المشرفة، والتي لاقت استياء من قبل رواد تويتر، مضيفين أنه نشر قصيدة لا تناسب الواقع.

https://twitter.com/alhotan4/status/1095240970768134144

أبيات “الحوتان” جاءت من قصيدة للشاعر العربي الشهير” الفرزدق” ، والتي قالها في حق” زين العابدين” نجل الصحابي وحفيد وسبط رسول الله – الحسين بن علي- رضي الله عنهما.

ويعود أصل القصيدة حينما حجّ الخليفة الأموي ” هشام بن عبد الملك”، فلم يقدر على استلام الحجر الاسود من الزحام ، فنصب له منبر فجلس عليه وأطاف به أهل الشام فبينما هو كذلك إذ أقبل علي بن الحسين عليه السلام وعليه إزار ورداء ، من أحسن الناس وجهاً وأطيبهم رائحة.

فجعل يطوف فإذا بلغ إلى موضع الحجر تنحى الناس حتّى يستلمه هيبة له.

فقال أحد الشاميين التابعين للخليفة: من هذا يا أمير المؤمنين ؟ فقال : لا أعرفه ، لئلّا يرغب فيه أهل الشام ، فقال الفرزدق وكان حاضراً : لكنّي أنا أعرفه ، ونظم القصيدة التي اقتبس منها الشاعر” الحوتان” وتسببت في سجن الفرزدق حينها بعدما أغضبت الخليفة.

وقالت وسائل الإعلام السعودية إن زيارة ولي العهد اليوم إلى المسجد الحرام كانت بهدف الاطلاع على مشاريع التوسعة والخدمات المقدمة للمعتمرين، حيث طاف بالكعبة وصعد على سطحها.

وأظهرت الصور التي نشرتها وسائل الإعلام السعودية رئيس الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن السديس ومسؤولين آخرين إلى جانب محمد بن سلمان خلال زيارته للكعبة.

ويعد الوقوف على الكعبة واعتلاء سطحها أمرا نادرا وغير معتاد في تاريخ تعامل المسلمين معها، هيبة وتعظيما وتكريما لها.