المُعلّق خليل البلوشي يتعرّض لهجوم وإساءات حادّة من الذباب الإلكتروني .. وهكذا دافع العُمانيون بأخلاق عن ابن بلدهم

تعرّض المعلق الرياضي العُماني المعروف خليل البلوشي، لهجومٍ حادّ جديد، من قبل مغرّدين ونشطاء وإعلاميين إماراتيين.



جاء ذلك بعد تداول فيديو جديد لـــ”البلوشي”، يعيد فيه تعليقه الشهير “الهيدوس داس عليهم دوس” خلال جلسة خاصة برفقة أصدقائه وحضور عدد من لاعبي المنتخب القطري.

ووصل الأمر إلى تقديم بلاغات جنائية ضد المعلّق العُمانيّ لدى النيابة العامة الإماراتية، في محاولة لإقحام الرياضة بالسياسة، على الرغم من تأكيد “البلوشي” بأن ما قاله لم يكن موجها للإمارات وشعبها وإنما جاء لفعل الحماسة في التعليق والتي يمارسها غالبية المعلقين الرياضيين.

ودشن الذباب الإلكتروني هاشتاغ: #خليل_البلوشي_لا_يمثل_عمان في محاولة منهم للتحريض ضده وإظهار العمانيين بأنهم لا يساندون ابن بلدهم.

وفي دعم كبير ولافت يعكس خبرة المغردين العمانيين الذين يعلمون من يقف وراء الهاشتاج المسيء لابن بلدهم، دشن المغردون العمانيون هاشتاجا مضادا بعنوان:” #خليل_البلوشي_فخر_عمان”، أكدوا فيه وقوفهم بجانبه، مستنكرين الحملة المغرضة ضده وكذلك محاولتهم وإصرارهم على تحويل حدث رياضي لأمر سياسي يزيد من حدة توتير العلاقات بين البلدين.

أقولك للي مسوي هاشتاج #خليل_البلوشي_لا_يمثل_عمان الله يعينك على نفسك وعلى تفكيرك، لازم تدخلوا الرياضة ف السياسة؟

خلكم عاقلين وواعيين ولا تزرعوا الفتنة بين الدول الشقيقة.



ونقول 😌#خليل_البلوشي_فخر_عمان — شؤون المتطوعين//A7MED✨🕊️ (@Aalwardi1994) February 12, 2019

هذا الهشتاق ماصادر من عمان#خليل_البلوشي_لا_يمثل_عمان

ونرد عليه بهذا الهشتاق#خليل_البلوشي_فخر_عمان pic.twitter.com/i75yoDAcke — يحيى بن سعيد 🇴🇲 (@Y0Q99) February 11, 2019

استمر يا بطل يا #خليل_البلوشي_فخر_عُمان — أبو سهيل (@Suheil73) February 12, 2019

من يقول #خليل_البلوشي_لا_يمثل_عمان فهو مخطئ

دام الرجال اعتذر و ما قبلوا اعتذاره.. الحين ما نبيعه عشان مزحة.. #خليل_البلوشي_فخر_عُمان — shamaa.albalushi (@shamaaalbalushi) February 12, 2019

أتمنى من البعض عبيد الريتويت والمليقين يهديوا شوي وما يشحطوا عمارهم .. لي يحرضوكم على خليل من الجيران وشلتهم مجرد دمى تتصنع المثاليه .. لو فيهم خير كان حاسبوا كلابهم القذره لي ف الصوره ..



في النهايه خليل عمهم#خليل_البلوشي_فخر_عُمان#خليل_البلوشي_لا_يمثل_عمان pic.twitter.com/maNepNqSxt — che sultan 10🇦🇷🇴🇲 (@sultanessi110) February 12, 2019

من جانبه، أكد المعلق العماني خليل البلوشي بأن الفيديو الاخير المتداول لا يعبر عن وجهة نظر سياسية، موضحا أن كل ما تم ليس إلا “سوالف ضحك” بينه وبين أصدقائه، بحسب قوله.



وأوضح أنه وأصدقاءه لم يتجاوزوا في حق أحد أو يخطئوا في حقه، مؤكدا أن تعليقه جاء خلال جلسة تجمعه وأصدقاءه وبعض الاطفال، مشددا مرة أخرى على انه لا على علاقة له بالسياسة، وان كل ما يتحدث به هو امر رياضي بحت.



كما أعرب “البلوشي” عن تمنيه بأن لا يتحور الامر من أي جهة بهدف خلق مشاكل بين الشعبين.

انتهى كاس اسيا من اكثر من ١٠ ايام و لا زلنا ندخل الرياضه في السياسه.. خليل لم يغلط على احد كان في لقاء و طلبو منه اعاده المقوله التي مدح فيها الهيدوس .. لنرتقى #خليل_البلوشي_لا_يمثل_عمان

نغير الهشتاق 👇🏻👇🏻

#خليل_البلوشي_فخر_عمان pic.twitter.com/Hr9TbVEN5C — mallak.su (@SuMallak) February 12, 2019

وكان المعلق الرياضي العُماني خليل البلوشي، قدّم اعتذاره للجمهور الاماراتي، وقال إنه أخطأ بشكلٍ غير مقصود خلال تعليقه على مباراة نصف نهائي كاس آسيا، بين قطر والإمارات، حينما قال خلال تعليقه على هدف لاعب منتخب قطر حسن الهيدوس: “الهيدوس داس عليهم دوس”.



وأكد “البلوشي” أن المعلق خلال المباراة قد يتفوّه بكلمات غير مقصودة، مشيراً إلى أنه أخطأ في انتقاء المفردة للتعبير عن الهدف الثالث لقطر في مرمى الامارات.





وكان منتخب قطر،قد سحق نظيره الإماراتي على أرضه وبين جماهيره، بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على استاد “محمد بن زايد“،ضمن نصف نهائي كأس آسيا، وتمكن “العنابي” من التأهل للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، لمواجهة المنتخب الياباني والتي انتهت أيضا بفوز المنتخب القطري وحصوله على كأس آسيا في إنجاز تاريخي غير مسبوق.





