المُعلّق خليل البلوشي يتعرّض لهجوم وإساءات حادّة من الذباب الإلكتروني .. وهكذا دافع العُمانيون بأخلاق عن ابن بلدهم
تعرّض المعلق الرياضي العُماني المعروف خليل البلوشي، لهجومٍ حادّ جديد، من قبل مغرّدين ونشطاء وإعلاميين إماراتيين.
جاء ذلك بعد تداول فيديو جديد لـــ”البلوشي”، يعيد فيه تعليقه الشهير “الهيدوس داس عليهم دوس” خلال جلسة خاصة برفقة أصدقائه وحضور عدد من لاعبي المنتخب القطري.
ووصل الأمر إلى تقديم بلاغات جنائية ضد المعلّق العُمانيّ لدى النيابة العامة الإماراتية، في محاولة لإقحام الرياضة بالسياسة، على الرغم من تأكيد “البلوشي” بأن ما قاله لم يكن موجها للإمارات وشعبها وإنما جاء لفعل الحماسة في التعليق والتي يمارسها غالبية المعلقين الرياضيين.
ودشن الذباب الإلكتروني هاشتاغ: #خليل_البلوشي_لا_يمثل_عمان في محاولة منهم للتحريض ضده وإظهار العمانيين بأنهم لا يساندون ابن بلدهم.
وفي دعم كبير ولافت يعكس خبرة المغردين العمانيين الذين يعلمون من يقف وراء الهاشتاج المسيء لابن بلدهم، دشن المغردون العمانيون هاشتاجا مضادا بعنوان:” #خليل_البلوشي_فخر_عمان”، أكدوا فيه وقوفهم بجانبه، مستنكرين الحملة المغرضة ضده وكذلك محاولتهم وإصرارهم على تحويل حدث رياضي لأمر سياسي يزيد من حدة توتير العلاقات بين البلدين.
من جانبه، أكد المعلق العماني خليل البلوشي بأن الفيديو الاخير المتداول لا يعبر عن وجهة نظر سياسية، موضحا أن كل ما تم ليس إلا “سوالف ضحك” بينه وبين أصدقائه، بحسب قوله.
وأوضح أنه وأصدقاءه لم يتجاوزوا في حق أحد أو يخطئوا في حقه، مؤكدا أن تعليقه جاء خلال جلسة تجمعه وأصدقاءه وبعض الاطفال، مشددا مرة أخرى على انه لا على علاقة له بالسياسة، وان كل ما يتحدث به هو امر رياضي بحت.
كما أعرب “البلوشي” عن تمنيه بأن لا يتحور الامر من أي جهة بهدف خلق مشاكل بين الشعبين.
وكان المعلق الرياضي العُماني خليل البلوشي، قدّم اعتذاره للجمهور الاماراتي، وقال إنه أخطأ بشكلٍ غير مقصود خلال تعليقه على مباراة نصف نهائي كاس آسيا، بين قطر والإمارات، حينما قال خلال تعليقه على هدف لاعب منتخب قطر حسن الهيدوس: “الهيدوس داس عليهم دوس”.
وأكد “البلوشي” أن المعلق خلال المباراة قد يتفوّه بكلمات غير مقصودة، مشيراً إلى أنه أخطأ في انتقاء المفردة للتعبير عن الهدف الثالث لقطر في مرمى الامارات.
وكان منتخب قطر،قد سحق نظيره الإماراتي على أرضه وبين جماهيره، بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على استاد “محمد بن زايد“،ضمن نصف نهائي كأس آسيا، وتمكن “العنابي” من التأهل للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، لمواجهة المنتخب الياباني والتي انتهت أيضا بفوز المنتخب القطري وحصوله على كأس آسيا في إنجاز تاريخي غير مسبوق.
نعم يمثلنا ونفخر فيه وكل عمان تفتخر ونحن من أكثر الداعمين له هذا ولد عمان رأيته فوق والي مو عاجبه يدق رأسه بأكبر حيط 😂
هههههههه شكلها فاضيه بو كشه
خليل البلوشي لا يمثل عمان
كلمة حق يراد بها باطل
خليل فعلا لا يمثل عمان سواء أصاب أوأخطاء وأنما يمثل نفسه فكل شخص يمثل نفسه فقط
لكن ياريت عملوا هاشتجات باسما هولاء مثلا
أحمد عبيد لا يمثل الإمارات
حواء موسى لا تمثل الامارات
حمد المزروعي لا يمثل الامارات
حمد الحوسني لا يمثل الامارات
محمد عمران لا يمثل الامارات
طبعا وغيرهم كثير الذين يحتاجون هاشتاجات اذا كانوا صادقين.
يمثلنا ونص وماقال شي الرجال
تستاهلوا الدوس صاه ههههههه
من لا يفتخر في لبس الزي العماني لا نفتخر فيه .مجرد أجير لا أكثر
أتمنى أن يتم تقديم بلاغ من قبل الجمهور والشعب العماني على حواء أو حوراء موسى لإساءتها للشعب العماني بوصفها لهم بأنهم مرتزقه وعديمي الشرف وغير ذلك من الوصف الغير أخلاقي وأن ترفع الشكاوى من عدد كبير من الجمهور في أمن الملعومات في سلطنة عُمان والإدعاء العام ضدها وضد القائمه التي ذكرتها الأخت بنت السلطنة وأيضاً ضد المزروعي و وسيم يوسف حتى يعرفوا بأن سكوت الشعب العماني سابقا لم يكن ضعفا بل حلما وتقول الحكمه أتقوا شر الحليم إذا غضب.
أتمنى أن يتم تقديم بلاغ من قبل الجمهور والشعب العماني على حواء أو حوراء موسى لإساءتها للشعب العماني بوصفها لهم بأنهم مرتزقه وعديمي الشرف وغير ذلك من الوصف الغير أخلاقي وأن ترفع الشكاوى من عدد كبير من الجمهور في أمن الملعومات في سلطنة عُمان والإدعاء العام ضدها وضد القائمه التي ذكرتها الأخت بنت السلطنة وأيضاً ضد المزروعي و وسيم يوسف حتى يعرفوا بأن سكوت الشعب العماني سابقا لم يكن ضعفا بل حلما وتقول الحكمه أتقوا شر الحليم إذا غضب.
بالعقل فقط ! العمانيين وين والمعلق وبن ! المعلق حتى ما يتشرف باللبس العماني! من طلع من عمان قليل ما يعلق على مباريات عمان فقط في خليجي 23 وفي النهائي وربع النهائي ولما فاز الفريق أصبح عماني! في هذي البطولة الأسيوية كل كلامه عن قطر ! ومديحه لقطر ! طيب تتذكرون يعقوب السعدي هو عماني أيضا ! حسن الهاشمي عماني أيضا سعيد الشنفري عماني أيضا ! هؤلاء معلقين ومعدي برامج رياضية لكنهم لا يريدوا ذكر اسم عمان او عماني عليهم على لسان أحد ! فكيف هم عمانيون ؟ وكيف فخر لكم ! فقط لأنه سب وشتم الدولة الجارة! إذن كل من يسب الامارات عماني وفخر لكم وهم كثيرون جدا ! الإغرب والأكثر غرابة كل من لا يتشرف بالعمانيين يهتمون به ويتملقونه وتلقائيا فخر لهم ! خخخخخخخخ!
التعليق رقم 3 كالعادة سخيف ومليء بالتناقضات والعاهات والتشوهات العقلية والفكرية ! طيب من الذي خدعكي بأن من ذكرتيهم يمثلون الامارات ؟ وماهو أصلا فهمكي للتمثيل ؟ وكيف تهذرين بأن المعلق يمثل نفسه ولم تقدمي دليل رسمي ثم تريدين من الامارات ولا نعلم من من في الامارات ليعلن من ذكرتيهم لايمثلون الامارات! خخخخخخخخ! شخص أو مجموعة اشخاص داخلين سب وشتم وردح فيكم واصايوكم بالوهن وتريدوا على الفضاء الالكتروني بيان بعدم تمثيلهم للإمارات! يا ماما انتي أكلتي كثير تبن ! قت بالإماراتي جت ! خخخخخخ! اعملي غسيل معدة ! أما الأغبياء صار لهم سوق ! خخخخخخ!
وانت من وين بتفهم فكر بنت السلطنه؟!!!!
وانت بغام دهج دهيري أبدال دت مشامبه
كالعاده يحاول يبيض سواد وجه احبابه.
ما يتبيض مثل التاوه السوده، ركد ولا تتعب نفسك.
ااااااخخخخخخعههههههعععععععععع
.
خليل فخر للسلطنه
لبس عماني ولا غيره
ويارب يا هزاب عمان تظل ناشبتلك ف بلعومك وتدور ع الموت وماتحصله