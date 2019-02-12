الصحفي الأردني تيسير النجار يصل عمّان بعد إنهاء محكوميته في سجون الإمارات.. “شاهد” كيف تراجعت صحته

وصل الصحفي الأردني تيسير النجار، الى الأردن، مساء اليوم الثلاثاء، بعد أن أنهى مدة محكوميته في الإمارات، على خلفية إدانته بتهمة “إهانة رموز الدولة”.

وأظهرت صور لــ”النجار” بعد الإفراج عنه ، تراجع حالته الصحية ونزول وزنه بشكل واضح.

وكان النجار اعتقل في الامارات بسبب بسبب انتقاده لدور “أبوظبي” في حرب غزة عام 2014.

وكانت منظمتا “هيومن رايتس ووتش” و”مراسلون بلا حدود”، قد طالبتا الإمارات في ديسمبر/كانون أول الماضي، بالإفراج الفوري عن الصحفي الأردني، بعد أن أكمل في 13 ديسمبر/كانون الأول 2018 عقوبة السجن 3 سنوات.

وأدانت “المحكمة الاتحادية العليا” في الإمارات النجار في مارس/آذار 2017 النجار، وحكمت عليه بالسجن 3 سنوات ودفع غرامة بقيمة 500 ألف درهم (136 ألف دولار) بسبب “إهانة رموز الدولة”.

من جهته، أكد نقيب الصحفيين الأردنيين راكان السعايدة، لوكالة الأناضول، نبأ الإفراج عن الصحفي النجار وبأنه “كان في استقباله لدى وصوله مطار الأردن”.

وأضاف:” تم العفو عن قيمة الغرامة المترتبة على الزميل النجار، بمتابعة حثيثة من الدولة الأردنية ممثلة بالديوان الملكي والحكومة ووزارة الخارجية ونقابة الصحفيين”.