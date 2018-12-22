“كوشنر” أمر ابن سلمان بضرورة التضحية بـ”القحطاني وعسيري” لإنقاذ نفسه والمحاكمة قريبا

كشف حساب شهير بموقع التدوين المصغر “تويتر”، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيضحي بمستشاره المقال سعودي القحطاني وأحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات سابقًا، قريبا وسيقدمهما للمحاكمة لإنقاذ نفسه بتوجيهات وأوامر من صديقه جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وزعم الحساب المسمى “العهد الجديد” والذي يحظى بمتابعة أكثر من 300 ألف شخص على تويتر، أن القحطاني وعسيري سيتم تقديمهما إلى المحاكمة قريباً “وهذه المرة جدياً (ليس كما السابق، جعلهم وراء الستار مع الإبقاء على مهامهم)”.

وأوضح أن السبب هو إصرار “كوشنر” ومحمد بن زايد على أن يقدم ابن سلمان “قرباناً كبيراً من أجل إقناع العالم بعدم تورطه، بعد أن ضاق الخناق وحُشر في زاوية ضيقة”.

وسقطت ورقتا القحطاني وعسيري، وسيتم تقديمهما إلى المحاكمة قريباً، هذه المرة جدياً (ليس كما السابق، جعلهم وراء الستار مع الإبقاء على مهامهم)، والسبب، إصرار كوشنر وابن زايد على أن يقدم ابن سلمان قرباناً كبيراً من أجل إقناع العالم بعدم تورطه، بعد أن ضاق الخناق وحُشر في زاوية ضيقة — العهد الجديد (@Ahdjadid) December 22, 2018

ولفت الحساب الشهير إلى أن ولي العهد السعودي تعمد تسريب خبرين خطيرين، لأجل أن يحاكم “عسيري والقحطاني” دون الظهور بمظهر راضخ للضغط العالمي، وهما (إشراف القحطاني شخصياً على تعذيب الناشطات والتحرش بهنّ جنسياً، وزيارة عسيري إلى اسرائيل)”

لأجل أن يحاكم عسيري والقحطاني، دون الظهور بمظهر راضخ للضغط العالمي، تعمد ابن سلمان تسريب خبرين خطيرين (1.إشراف القحطاني شخصياً على تعذيب الناشطات والتحرش بهنّ جنسياً، 2.زيارة عسيري إلى اسرائيل). حيث يظن ابن سلمان أنه بمحاكمة القحطاني يبعد التهمة عنه بقضية التحرش أيضاً، لكن هيهات. — العهد الجديد (@Ahdjadid) December 22, 2018

واختتم “العهد الجديد” تغريداته بالقول:” يعلم ابن سلمان أن خبر جريمة التحرش بالمعتقلات كان سيخرج عاجلاً أم أجلاً، بتسريب متعمد منه أو دونه، الفارق هو التوقيت، الذي أراد استغلاله وأن يضرب عصفورين بحجرة واحدة (كما يظن)، فألصق كافة جريمة التحرش بسعود ليتبرأ هو منها، وأيضاً تكون محاسبة بقضية الاغتيال أمام الرأي العالمي”

يعلم ابن سلمان أن خبر جريمة التحرش بالمعتقلات كان سيخرج عاجلاً أم أجلاً، بتسريب متعمد منه أو دونه، الفارق هو التوقيت، الذي أراد استغلاله وأن يضرب عصفورين بحجرة واحدة (كما يظن)، فألصق كافة جريمة التحرش بسعود ليتبرأ هو منها، وأيضاً تكون محاسبة بقضية الاغتيال أمام الرأي العالمي — العهد الجديد (@Ahdjadid) December 22, 2018

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمر بإعفاء القحطاني وعسيري من منصبيهما، في 20 أكتوبر الأول الماضي، بالتزامن مع إعلان النائب العام السعودي عن مقتل خاشقجي إثر “شجار” بالقنصلية السعودية في إسطنبول واعتقال 18 شخصا على ذمة التحقيقات في القضية.

وفي 15 نوفمبر الماضي أعلنت النيابة السعودية أن التحقيقات أظهرت أن عسيري أمر باستعادة خاشقجي إلى المملكة “بالإقناع وإن لم يقتنع يعاد بالقوة”، وأنه تواصل مع القحطاني لتشكيل فريق تنفيذ المهمة، وقالت النيابة إن عدد المعتقلين على ذمة التحقيقات بلغ 21 شخصا، مطالبة بالإعدام لخمسة أشخاص منهم.

وطلب المدعي العام لإسطنبول أوائل ديسمبر الجاري، إصدار مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق أحمد عسيري والمستشار السابق بالديوان الملكي سعود القحطاني، واتهمهما بالتخطيط لقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

وقال حسن يلمظ القائم بأعمال المدعي العام لإسطنبول، في الطلب الذي قدمه لمحكمة تركية، إنه توجد “شكوك قوية” في أن سعود القحطاني وأحمد عسيري “ضمن المخططين للعملية”.

وقال مصدر مسؤول رفيع المستوى إن هذه الخطوة من الادعاء التركي “تعكس رؤية أن السلطات السعودية لن تتخذ خطوة رسمية ضد هؤلاء الأشخاص”.