“شاهد” السعودية تواصل التحرش بجارتها عُمان وتصر على استفزاز العُمانيين عبر حدود اليمن

شهدت مديرية “حوف” بمحافظة المهرة شرقي اليمن الحدودية مع سلطنة عمان، تظاهرة حاشدة، بحضور وكيل المحافظة السابق، علي سالم الحريزي، وأحد أبرز المعارضين للتواجد العسكري السعودي في المحافظة، وجمع من زعماء القبائل والشخصيات الاجتماعية والمواطنين.

ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة للتواجد السعودي في المحافظة، متهمين الرياض بالتسبب في شرخ اجتماعي فيها.

شيوخ وأعيان محافظة #المهرة ينظمون وقفة احتجاجية على تجاوزات سعودية في منفذ صرفيت الحدودي مع #عمان pic.twitter.com/4zuCSIiHq7 — الجزيرة – الخليج (@AJA_Gulf) December 21, 2018

وطالب المحتجون القوات السعودية برفع يدها عن منفذ صرفيت وشحن الحدوديين مع سلطنة عمان، معلنين رفضهم لكل التدخلات في الأجهزة العسكرية والمدنية.

كما أعلن المحتجون رفضهم عسكرة مديرية حوف التي تعد محمية طبيعية يتوافد إليها الزوار من مختلف المحافظات اليمنية وسلطنة عمان في فصل الخريف.

ودعا المحتجون السلطات المحلية إلى الكشف عن المتورطين في قتل عدد من المحتجين الشهر الماضي، فيما يسمى بـ”حادثة الأنفاق” في مديرية حصوين ومحاسبتهم.

وفي التظاهرة، قال الزعيم القبلي سالم علي ياسر إن “مديرية حوف ومن منطلق موقعها الجغرافي الحساس المحاذي لسلطنة عمان التي نتلقى منها دوما الدعم والمساندة، فإننا لن نسمح بأي اختلالات أو تهديدات أمنية فيها من أي طرف كان سواء السعودية أو غيرها”، مضيفًا “لن نساوم على حقوقنا الوطنية، وسيرتفع سقفنا إذا تطلب الأمر”.