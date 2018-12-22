علي سالم الحريزي
صحيفة عكاظ تتهم علي سالم الحريزي بتهريب الاسلحة والمخدرات
Videoالهدهد

“شاهد” السعودية تواصل التحرش بجارتها عُمان وتصر على استفزاز العُمانيين عبر حدود اليمن

By وطن
0

شهدت مديرية “حوف” بمحافظة المهرة شرقي اليمن الحدودية مع ، تظاهرة حاشدة، بحضور وكيل المحافظة السابق، ، وأحد أبرز المعارضين للتواجد العسكري السعودي في المحافظة، وجمع من زعماء القبائل والشخصيات الاجتماعية والمواطنين.

ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة للتواجد السعودي في المحافظة، متهمين بالتسبب في شرخ اجتماعي فيها.

وطالب المحتجون القوات برفع يدها عن منفذ صرفيت وشحن الحدوديين مع سلطنة عمان، معلنين رفضهم لكل التدخلات في الأجهزة العسكرية والمدنية.

كما أعلن المحتجون رفضهم عسكرة مديرية حوف التي تعد محمية طبيعية يتوافد إليها الزوار من مختلف المحافظات اليمنية وسلطنة عمان في فصل الخريف.

ودعا المحتجون السلطات المحلية إلى الكشف عن المتورطين في قتل عدد من المحتجين الشهر الماضي، فيما يسمى بـ”حادثة الأنفاق” في مديرية حصوين ومحاسبتهم.

وفي التظاهرة، قال الزعيم القبلي سالم علي ياسر إن “مديرية حوف ومن منطلق موقعها الجغرافي الحساس المحاذي لسلطنة عمان التي نتلقى منها دوما الدعم والمساندة، فإننا لن نسمح بأي اختلالات أو تهديدات أمنية فيها من أي طرف كان سواء السعودية أو غيرها”، مضيفًا “لن نساوم على حقوقنا الوطنية، وسيرتفع سقفنا إذا تطلب الأمر”.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

فرنسا توقف مليارديرا إماراتيا مقربا من ابن زايد وتتحفظ على ثروته.. هذه قصته بالكامل

تقارير

“كشكول” من الإقطاعيات ومناطق الفوضى.. الجارديان: الإمارات حولت اليمن إلى…

الهدهد

استياء سعودي “شديد” من الصحافة العُمانية.. “شاهد” وثيقة مسربة…

الهدهد

“شاهد” صحفي كويتي يجلد “شيميل الخليج” حمد المزروعي بعد إساءته…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.