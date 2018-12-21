13 شخصاً يعتدون على طبيب ويكسرون كتفه في مستشفىً بالأردن .. هذا ما حدث بالتفصيل

تعرّض طبيب مقيم في قسم الجراحة بمستشفى الأمير حمزة، في الأردن، لاعتداء من قِبَل 13 شخصاً، ما أدّى لكسرٍ في كتفه، أدخل على إثر ذلك مستشفىً آخر للعلاج، فيما دانت نقابة الأطباء الاعتداء.

وقال مسؤول ملف الاعتداءات عضومجلس النقابة د.هشام الفتياني، إن الأمن العام ألقى القبض على أربعة أشخاص ممن شاركوا بالاعتداء وتم إيداعهم في سجون “الجويدة”.

وأضاف في تصريح صحفي أن الطبيب كان يناقش أقارب مريض عن وجود إعفاء طبي من عدمه وأن النقاش تطور إلى الاعتداء على الطبيب الذي أصيب على أثره بكسر في الكتف وأدخل مستشفى آخر لتلقي العلاج.

وأشار أن وفد من النقابة قام بزيارة الطبيب وأن النقابة باشرت الاجراءات القانوينة اللازمة.بحسب موقع “رؤيا”

وأكد د.الفتياني على ضرورة تغليظ عقوبة المعتدين على الكوادر الطبية وعدم إسقاط الحق الشخصي للطبيب.

وبين أن إسقاط الحق الشخصي يعد من الأسباب التي تؤدي إلى تكرار حالات الاعتداء وإضعاف دور النقابة في محاربتها.