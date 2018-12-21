هكذا ردّ “ناصر الدويلة” على تطاول “شيميل الخليج” حمد المزروعي عليه وعلى الكويتيين

علّق السياسي الكويتي المعروف وعضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة، على إساءة المغرد الإماراتي البذيء حمد المزروعي له وتطاوله على الكويت وقضائها وسياستها، على إثر تبرئة القضاء الكويتي “الدويلة”من شتم السعودية وولي عهدها محمد بن سلمان.

وقال عضو مجلس الأمة السابق في تغريدة له عبر حسابه الرسمي رصدتها (وطن) إن بعض محبيه اتصلوا به وسألوه: “هل قرأت ما كتبه المزروعي عنك وعن حكم القضاء الكويتي وحديثه عن حضرة صاحب السمو و ولي العهد حفظهم الله بصورة غير لائقة؟”.

ليرد: “أقول لا لم اقرأ ولن اضيع وقتي معه فهو اقل من ان يؤثر على سمعة الكويت او ان يشوه قضاءها و الحمدلله على الكرامه ونعوذ بالله من الاستعباد”.

اتصل بي بعض المحبين يقولون هل قرأت ما كتبه المزروعي عنك و عن حكم القضاء الكويتي وحديثه عن حضرة صاحب السمو و ولي العهد حفظهم الله بصورة غير لائقه فاقول لا لم اقرأ ولن اضيع وقتي معه فهو اقل من ان يؤثر على سمعة الكويت او ان يشوه قضاءها و الحمدلله على الكرامه ونعوذ بالله من الاستعباد — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) December 21, 2018

وكانت محكمة الجنايات الكويتية، قد قضت الخميس، ببراءة “الدويلة” من تهمة الإساءة إلى السعودية وولي عهدها الأمير محمد بن سلمان، بعد شهرين من التحقيق في القضية.

وقال “المزروعي” في تغريداتٍ له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مشككا بنزاهة القضاء الكويتي:” تشتم الملك سلمان تشتم الشيخ محمد تشتم الامير محمد بن سلمان تاخذ براءة تشتم روان حسين تنحكم شهرين وغرامة 5000 دينار ويقولون استقلال القضاء عزاة استغلال وبعينة”.

وأضاف في تغريدةٍ أخرى محاولا خلق فتنة بين السعودية والكويت:” في اليوم اللي شاتم الملك سلمان وولي عهده الامين ماخذ براءة ولي عهد الكويت في الجنادرية ملعوبة يا كويته”.

وواصل “المرزوعي” تطاوله على القضاء الكويت متهما إياه بالتغاضي عن تصريحات أمير الكويت خلال القمة الخليجية، قائلا:” سموه يحذر من الاعلام الواطي القاضي مع سموه ولا مع جابر المبارك”.

وتابع مهاجمته وسخريته من رئيس الوزراء الكويتي جابر المبارك بالقول:” وين القضاء الكويتي عن مقولة سمو الامير الاعلام الواطي فهمين الموضوع ولا فهد جابر المبارك مغير القناة”.

وعبر “تويتر”، ردّ مغرّدون كويتيون على حمد المزروعي، وأطلقوا هاشتاغ “شيميل_الخليج” اقترن باسمه للرد على الإساءات التي لا تتوقف من جانبه تُجاه الكويتيين.

وكلمة “شيميل” باللغة الإنجليزية وصف يستخدم للإشارة الى “امرأة متحولة جنسياً بأعضاء تناسلية ذكرية”.