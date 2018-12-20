“شاهد” فيديو صادم.. طلق ناري كاد أن يطير رأس هذه الراقصة خلال رقصها أمام الجمهور

نجت راقصة من الموت بأعجوبة بعد أن أطلق رجل عيارا ناريا نحو رأسها أثناء إحيائها حفل زفاف في شمال شرق الهند.

وقعت الحادثة المخيفة في قرية بالقرب من موتيهاري في ولاية بيهار، في 16 ديسمبر، حيث ظهر شريط فيديو يعرض الراقص على خشبة المسرح مع شريكها أمام جمهور كبير.

ثم تظهر اللقطات رجلا يقف بالقرب من المسرح ويطلق النار عليها بينما كانت هي وشريكها يأخذان صورة شخصية على الرغم من أن الرصاصة أخطأتها، كان وجه الراقص مغمورًا بالدخان من الطلقة.

انهارت الراقصة من الصدمة ونُقلت خارج المسرح، تم إدخالها إلى مستشفى في محمدبور حيث قال الأطباء إنها في حالة صدمة ولكن لم تتعرض لأي إصابة من جراء الرصاصة.

وقال ضابط شرطة محلي: إنه تم إلقاء القبض على الرجل وأنه يجرى التحقيق في سبب إطلاق النار.

في معظم أنحاء الهند، تحتفل العائلات بأعراسها بإطلاق النار في الهواء، ويتسبب إطلاق النار بشكل عشوائي في العديد من حوادث القتل والإصابة داخل تلك الأعراس بشكل دوري.