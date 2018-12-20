اشتعال المظاهرات في السودان تربك “ابن سلمان”.. هذا ما يخشاه من قرار قد يتخذه البشير
أكد الضابط في جهاز الأمن الإماراتي وصاحب حساب “بدون ظل”، بأن اشتعال المظاهرات في السودان تمثل إرباكا لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خشية أن يقوم الرئيس السودان عمر البشير باستدعاء الجنود المشاركين في الحرب على اليمن ضمن التحالف العربي.
وقال “بدون ظل” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” المظاهرات في جمهورية السودان الشقيق تربك سمو الامير محمد بن سلمان ، ويخشى سموه ان يقوم الرئيس عمر البشير باستدعاء الجيش السوداني من اليمن”.
وكانت لجنة أمن ولاية نهر النيل، قد أعلنت الأربعاء، حالة الطوارئ بمدينة عطبرة بالسودان بعد احتجاج آلاف الأشخاص على ارتفاع الأسعار.
وقالت اللجنة أنه “تم فرض حظر التجول من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحا”.
وكان الآلاف من السودانيين قد تظاهروا في ثلاث مدن سودانية هي بورسودان وعطبره والنهود احتجاجا على عدم توافر الخبر وارتفاع أسعاره، في حين قام المتظاهرون بإحراق مقر الحزب الوطني الحاكم في عطبره.
ومما يؤكد حالة القلق التي تنتاب ولي العهد السعودي، هو مشاركة الذباب الإلكتروني التابع للديوان الملكي بكثافة عبر هاشتاج “#مدن_السودان_تنتفض”، الأمر الذي جعل الهاشتاج يتصدر قائمة الهاشتاجات المتداولة في السعودية.
ولم تكن تغريدات الذباب الإلكتروني السعودي وبعض الكتاب والإعلاميين السعوديين إلا عبارة عن تحذير للسودانيين من الاستمرار في التظاهر، مذكرين إياهم بما حل في ليبيا وسوريا من دمار بفعل الثورة، دون أن ينسوا تلفيق الاتهامات لجماعة الإخوان المسلمين بالمسؤولية عن المظاهرات.