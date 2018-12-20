اشتعال المظاهرات في السودان تربك “ابن سلمان”.. هذا ما يخشاه من قرار قد يتخذه البشير

أكد الضابط في جهاز الأمن الإماراتي وصاحب حساب “بدون ظل”، بأن اشتعال المظاهرات في السودان تمثل إرباكا لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خشية أن يقوم الرئيس السودان عمر البشير باستدعاء الجنود المشاركين في الحرب على اليمن ضمن التحالف العربي.

وقال “بدون ظل” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” المظاهرات في جمهورية السودان الشقيق تربك سمو الامير محمد بن سلمان ، ويخشى سموه ان يقوم الرئيس عمر البشير باستدعاء الجيش السوداني من اليمن”.

https://twitter.com/without__shadow/status/1075522744928882690

وكانت لجنة أمن ولاية نهر النيل، قد أعلنت الأربعاء، حالة الطوارئ بمدينة عطبرة بالسودان بعد احتجاج آلاف الأشخاص على ارتفاع الأسعار.

وقالت اللجنة أنه “تم فرض حظر التجول من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحا”.

وكان الآلاف من السودانيين قد تظاهروا في ثلاث مدن سودانية هي بورسودان وعطبره والنهود احتجاجا على عدم توافر الخبر وارتفاع أسعاره، في حين قام المتظاهرون بإحراق مقر الحزب الوطني الحاكم في عطبره.

https://twitter.com/ZMeryame/status/1075484757717278720

ومما يؤكد حالة القلق التي تنتاب ولي العهد السعودي، هو مشاركة الذباب الإلكتروني التابع للديوان الملكي بكثافة عبر هاشتاج “#مدن_السودان_تنتفض”، الأمر الذي جعل الهاشتاج يتصدر قائمة الهاشتاجات المتداولة في السعودية.

ولم تكن تغريدات الذباب الإلكتروني السعودي وبعض الكتاب والإعلاميين السعوديين إلا عبارة عن تحذير للسودانيين من الاستمرار في التظاهر، مذكرين إياهم بما حل في ليبيا وسوريا من دمار بفعل الثورة، دون أن ينسوا تلفيق الاتهامات لجماعة الإخوان المسلمين بالمسؤولية عن المظاهرات.

الآن سيعرف أهل #السودان من يتراقص طربا للفوضى ويتمنى الدمار لبلادهم ومن يتمنى الخير لهم.



اللهم احفظ السودان وأهلها الطيبين من شرور #الاخوان المجرمين. #مدن_السودان_تنتفض — منصور الخميس 🇸🇦 (@MansourAlkhamis) December 19, 2018

أسأل الله أن يحفظ #السودان وأقول من لم يتعظ بغيره فلاعقل له أمامكم #سوريا و #ليبيا و #اليمن وكل بلد ثار رعاعه!

فأنصح أهل العقل والحكمة والدين أن يحرصوا على حقن الدماء فمهما كان الخلاف إلا أن مفسدة الخروج أعظم ويا أهلنا جربتم #الإخوان وعرفتهم خبثهم فالحذر الحذر

#مدن_السودان_تنتفض — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) December 19, 2018

الأشقاء في السودان أعقل وأحكم من أن يسمحون للمندسين أن يعبثوا بالسلم والأمن الأهلي..وهم الشعب الواعي ،ونأمل منهم أن يتعضوا بغيرهم.

المطالب لها قنوات رسميه ،ليس من التخريب والمظاهرات الغرغائيه.

دعواتنا للأشقاء في السودان الحبيبة بأن يحافظوا على أمنهم وأستقرارهم

#مدن_السودان_تنتفض — سعيد بن محمد القاضي🇸🇦 (@saeedalqadhi999) December 19, 2018

#مدن_السودان_تنتفض

رسالة من السعودية الى السودان 🇸🇦🤝🇸🇩

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الله يحفظ السودان من كل شر

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يا اخوان المظاهرات هي دامر البلد مو نجاح البلد

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يا غالين ولله نحبكم ونتمنى الخير لكم

ما يحتاج شغب و تكسير و تخريب

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باذن الله المشاكل تنحل و الأوضاع تزين

السودان في قلوبنا 🇸🇦🤝🇸🇩 pic.twitter.com/RsDWZoXok3 — #جيش_الوطن 🇸🇦 (@ksa_forces1) December 19, 2018