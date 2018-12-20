الرئيس العراقي الراحل صدام حسين
الرئيس العراقي الراحل صدام حسين
الهدهد

أقارب صدام حسين يصدرون بيانا عاجلاً.. هذا ما حصل في الأردن وفجر موجة غضب واسعة

By وطن
0

علق أقارب الرئيس العراقي الأسبق ، على ما جاء في مذكرات حفيدته حرير حسين كامل، التي نشرتها والخاصة بتفاصيل خلافات العائلة.

وبحسب صحيفة “القدس العربي”: “وجه عدد من أقارب الرئيس العراقي الأسبق، انتقادات لما جاء في مذكرات حفيدته حرير ، التي نشرتها والخاصة بتفاصيل خلافات العائلة، خصوصا حول قضية انشقاق والدها من زوج ابنة صدام حسين”.

وقالت الصحيفة إن “وجهاء فخذ آل عبد الغفور، وهو الفخذ الذي ينتمي إليه صدام حسين ضمن قبيلة البوناصر، أصدروا بيانا يهاجم مذكرات حفيدته، ويصفها بـ”الكذب والتدليس وتزييف الحقائق ومهاجمة شخصيات من آل عبد الغفور لغاية تريد حرير حسين كامل أن تصلها”.

ونقلت “القدس العربي”، عن أحد الوجهاء قوله إن “حفيدة صدام تحاول تبرير والدها وتبرئة جدّها من قتله”.

وأضاف أن “أكثر ما أزعج أبناء العائلة هي التفاصيل الخاصة بحادثة انشقاق حسين كامل إلى حين مقتله”.

وأوضح أن “حرير حسين كامل أرادت تبرئة والدها من تهمة الخيانة وفي الوقت نفسه أرادت تبرئة جدها صدام، وخاليها وقصي من عملية قتله، وهذه أمور لا يمكن التوفيق بينها، من خلال ذكر معلومات مزيفة كما فعلت في كتابها”.

وتحدث عن تفاصيل تخالف ما ذكرته ابنة حسين كامل في مذكراتها، تخص إرسال وفود للتفاوض إلى العاصمة الأردنية عمان لمحاولة إقناع حسين كامل بالعودة، وقال إن “جهود الوساطة العائلية من خلال إرسال أطراف من العائلة للقاء حسين كامل في ظلت متواصلة، رغم رفض حسين كامل للقائهم لعدة أشهر، واستهدفت هذه الوساطات تفادي ما حصل بعد ذلك من تطورات أدت لمقتله”.

قد يعجبك ايضا
حياتنا

هل تذكرون الأردنيّ الذي جزّ عنق والدته وفصل رأسها عن جسدها واقتلع عينها بيديه؟ هذا…

الهدهد

أخيراً وبفضل تركيا .. عوني مطيع المتهم الأول بقضية “مصنع الدخان” في قبضة…

حياتنا

هذا هو أكثر مرض يسبب الوفاة في الأردن

حياتنا

زلزال مدمر في الأردن وفلسطين!!

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.