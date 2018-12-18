طوني خليفة يردّ على سعودي تطاول على اللبنانيين
طوني خليفة يردّ على سعودي تطاول على اللبنانيين
الهدهد

“شاهد” رد ناري من الإعلامي طوني خليفة على ناشط سعودي وصف الشعب اللبناني بـ”النصب والدجل”

By وطن
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شن الإعلامي اللبناني هجوما عنيفا على المسؤولين اللبنانيين لصمتهم عن تطاول ناشط سعودي على ووصفه بأنه شعب “حرامي ونصاب”.

وقال “خليفة” خلال برنامجه على تلفزيون “الجديد”، إن الشعب اللبناني غير مقطوع من شجرة، مطالبا الخارجية اللبنانية بالتدخل لعدم تكرار مثل هذه الواقعة.

واشار “خليفة” إلى أن السفير اللبناني بالرياض قلل من أهمية الموضوع، الأمر الذي أثار غضب “خليفة” ليقول له:” يا سعادة السفير هذا شخص لازم ترد عليه”، متسائلا:” بس ما بعرف إذا إنت قادر ترد عليه وإذا يحق لك ترد عليه لأنك بحاجة لإذن لترد عليه”.

وأضاف قائلا: “إخنا مش بحاجة لأذونات وإحنا مش ممسحة عند الناس ولا عند العرب ولا غير العرب، نحن شعب عنده كرامة وليس نصاب أو حرامي”.

وأكد على أنه إذا ما كانت الدولة اللبنانية قابلة أن تكون “ممسحة” فإن اللبنانيين ليسوا “ممسحة” عند غيرهم.

وكان ناشطون قد تداولوا مقطع فيديو لناشط سعودي يهين الشعب اللبناني بأكلمه، واصفا إياه بأنه شعب نصاب ودجال.

كما نصح أصحاب الشركات بعدم تشغيل اللبنانيين، معتبرا أن كلامهم “ألمعسول” هو بمثابة “سم” قاتل.

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