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شاهد| وغابت شمسُ “ميسون” .. هذه قصة الطفلة التي هزّت قلوب العُمانيين

By وطن
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توفيت الطفلة العُمانية ، البالغة من العمر “11 عاماً”، بعد 3 سنوات من محاربتها لمرض ، حيث عُرفت بشجاعتها وابتسامتها في مقاومة المرض القاتل.

وأصيبت ميسون بسرطان العظام في عام 2016م وتمكنت من التغلب عليه، لكن بعدها بثلاثة أشهر احتل السرطان جزءًا جديدًا من جسدها حين أصيبت بسرطان الرئة.

كانت الراحلة “ميسون” تمتلك عددا من المواهب مثل الرسم والتمثيل وكتابة القصص، وكانت تفضل كتابة القصص بوحي من خيالها وتشجيع ودعم من أختها.

ونشر مقطع فيديو للكلمات الأخيرة التي قالتها ميسون الرواحي قبل وفاتها.

ونعى المغردون العُمانيون عبر حساباتهم في موقع “تويتر” بكلماتٍ مؤثرة الطفلة الراحلة ميسون الرواحي.

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  1. بنت السلطنه يقول

    طفولتك في الجنه أجمل يا ميسون، ربي أجعلها شفيعه لوالديها.

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