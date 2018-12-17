شاهد| وغابت شمسُ “ميسون” .. هذه قصة الطفلة التي هزّت قلوب العُمانيين

توفيت الطفلة العُمانية ميسون الرواحي، البالغة من العمر “11 عاماً”، بعد 3 سنوات من محاربتها لمرض السرطان، حيث عُرفت بشجاعتها وابتسامتها في مقاومة المرض القاتل.

وأصيبت ميسون بسرطان العظام في عام 2016م وتمكنت من التغلب عليه، لكن بعدها بثلاثة أشهر احتل السرطان جزءًا جديدًا من جسدها حين أصيبت بسرطان الرئة.

كانت الراحلة “ميسون” تمتلك عددا من المواهب مثل الرسم والتمثيل وكتابة القصص، وكانت تفضل كتابة القصص بوحي من خيالها وتشجيع ودعم من أختها.

ونشر نشطاء مقطع فيديو للكلمات الأخيرة التي قالتها ميسون الرواحي قبل وفاتها.

الكلمات الاخير التي قالتها رحمت الله عليها #ميسون_الرواحي_في_ذمة_الله قبل وفاتها 😔 pic.twitter.com/zmnS7gRwN3 — شهاب الشندودي (@white_lion_1991) December 17, 2018

ونعى المغردون العُمانيون عبر حساباتهم في موقع “تويتر” بكلماتٍ مؤثرة الطفلة الراحلة ميسون الرواحي.

#ميسون_الرواحي_في_ذمه_الله

حبيبتي ايتها الملاك الصغير..

اليوم ستبتسمين في الجنة وقد حملتك الملائكة على أجنحتها..💔

علمتنا ان نبتسم في أصعب المِحن..

علمتنا ان القرآن رفيق وربيع لا يُملّ..

حبيبتي فلتستعدي في جنةٍ عرضها السموات والأرض أُعدت للمُتقين الأنقياء مثلكِ! pic.twitter.com/rbeGo8dAg6 — نعمـة الكندي (@alkindia07) December 17, 2018

يا لها من كلمات كانت تنثرها ميسون كالورد لكل مريض قبل أن تودعنا و تذهب إلى رب العالمين، ودعاً أيها المحاربة المبتسمة التي نشرتِ الأمل في قلوب الجميع، وداعاً لروحك الطاهرة #ميسون_الرواحي_في_ذمة_الله pic.twitter.com/qX0cY1XKDO — الشيبة خلفان (@5alfan1) December 17, 2018

وسامُ الشجاعةِ و الحُبِ و البقاء لابتسامتكِ يا ميسون!!

-في قلبِكِ الفُ قلب…و تلكَ عيناكِ كم اينعَت للنورِ نور !!



يا رب دُعاءَ القلوب الذي لا يُرَد…سلاماً لروحها و ضياء!!#ميسون_الرواحي_في_ذمه_الله — موسى الفرعي (@moosaFarei) December 17, 2018

الطفلة الطاهرة التي لطالما نشرت كلمات الامل..

الطفلة التي واجهت المرض بكل أمل وعزم وإيجابية ..

سسلام لروحك ، سسلام لمبسمك ، سسلام لكلماتك التي لا تزال تصدح بأذن كل من سمعكِ

رحمكِ الله يا ذات البسمة الجميلة ..#ميسون_الرواحي_في_ذمة_الله pic.twitter.com/DvqiCA4vaF — أبرار آلحارث 🎖 (@3brari) December 17, 2018

خبر مؤلم جداً ، رحيل الطفلة البطلة محاربة السرطان ميسون الرواحي ، ستبقى قوتك وابتسامتك تهز أرواحنا وقلوبنا يا ميسون ..



طيري وحلقي بفرح في أعالي الجنان ..



#ميسون_الرواحي_في_ذمة_الله pic.twitter.com/Vk3rHggZjL — فاطمة الحوسني (@fatma_alhosni7) December 17, 2018

ويرحل المكحافحون الصابرون المتألمون المتفائلون

ويبقى الله دائم لا يموت #ميسون_الرواحي_في_ذمة_الله pic.twitter.com/rKepKXqzVZ — سعيد الشامسي (@shamsi_16m2) December 17, 2018

الى جنة الفردوس ايتها العصفورة 💕🤲🏻💕

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تنعمين بلا مرض ولا الم

اللهم اجعلها من السعداء وبشرها بروح وريحان وجنات نعيم🤲🏻❤️



#ميسون_الرواحي_في_ذمة_الله pic.twitter.com/QWWYpaS1qC — ﮼امنه﮼ ﮼البلوشية﮼ 🇴🇲عضوة المجلس البلدي MMC (@AlbaloushiAmna) December 17, 2018

اسأل الله العليّ القدير أن يجعلهاً فرطاً لوالديها يوم القيامة، تسقيهما من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. 🙏🏻💔#ميسون_الرواحي_في_ذمه_الله pic.twitter.com/AtNTZV7uYe — محمد الذهلي (@mr_mh101) December 17, 2018