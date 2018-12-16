شاهد| هكذا قتلت سيّدة مصرية “حبيب” ابنتها لإبعاده عن طريقها!

تناقل روّاد مواقع التواصل الإجتماعيّ، منشوراً، تُتّهم فيه سيدة بقتل طالب بالمرحلة الثانوية لوجود علاقة حب تجمعه بابنتها وتدعى “رحمة”، بعدما قيدته بسلك كهرباء وألقته من الطابق السابع ببورسعيد.

وجاء في المنشور أنّ الأم اتصلت بابنتها، وطلبت منها اصطحاب الشاب لشقتهما الكائنة في الطابق السابع بأحد الأبراج السكنية، ليفاجئ الشاب بـ3 رجال اعتدوا عليه بالضرب وألقوه من الشرفة مقيد بسلك كهربائي، ليفارق الحياة بعد ساعات من وصوله المستشفى.

وأنتج أصدقاء وصديقات الشاب أغنية “راب” تعبر عن الحادث، مطالبين بالقصاص.