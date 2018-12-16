افيخاي ادرعي
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“شاهد” الشيخ افيخاي أدرعي يهاجم حسن نصرالله بـ”القرآن والسنة”

By خاص "وطن"
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أثار أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، جدلا واسعا بمقطع مصور بثه على صفحته بتويتر هاجم فيه الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله.

“أدرعي” في تسجيله المصور، حمّل المسؤولية عن تعريض سكان جنوب لخطر كبير “جراء تهوره ومخططاته الإرهابية غير المحسوبة”، وخاصة عن طريق حفر أنفاق هجومية تحت مناطق سكنية.. حسب وصفه.

اللافت في المقطع والذي تسبب بجدل واسع بين النشطاء وسخرية، هو استشهاد المتحدث باسم جيش الاحتلال بنصوص من القرآن والسنة النبوية.

ووجه أفيخاي  رسالة إلى سكان لبنان عموما وجنوبه خاصة، محذرا إياهم من ما وصفه بـ”مكر حزب الله”، وقال متسائلا: “اعتمادا على النصوص المذكورة في الكتاب والسنّة، نستنتج أن الأقربون أولى بالمعروف.. فأين السيد حسن من هذه النصوص؟”

وذكّر أدرعي بالمثل العربي “على أهلها تجني براقش” متحدثا عن الأمين العام لحزب الله، واتهمه بالتضحية بأبناء الجالية الشيعية اللبنانية تنفيذا لمخططاته.

وتنتظر لبنان معركة دبلوماسية مرتقبة في مجلس الأمن الدولي مع ، على خلفية ملف الأنفاق التي يقول الاحتلال إنه اكتشفها خلال عملية “درع الشمال” وتعود لـ”حزب الله”، وتشكّل خرقاً للقرار الدولي رقم 1701، بحسب ، فيما تُعد السلطات اللبنانية ملفاً لمواجهة الادعاءات الإسرائيلية، على الرغم من أن المعركة لن تكون سهلة بحسب ما بدأ يظهر من الموقف الفرنسي.

ويحاول لبنان في معظم اتصالاته الدولية تأكيد الالتزام بالقرار 1701، الذي أنهى عدوان 2006 بقرار إبعاد “حزب الله” إلى شمال نهر الليطاني بعيداً عن الحدود الفلسطينية المحتلة.

وأفادت مصادر مطلعة بأن لبنان يُعد ملفاً يشمل الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية بالتفصيل، بهدف مواجهة إسرائيل في مجلس الأمن الدولي، في موازاة إعداد بيروت ملفاً تفصيلياً يشير إلى أن الأنفاق التي ادعى الاحتلال وجودها، تعود لفترة الثمانينيات، إضافة إلى محاولة التشكيك بأنفاق أخرى والتأكيد أن الكلام عنها ملفق.

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  1. Jamal Shrair يقول

    والله الشيخ افيخاي أدرعي منطقى واعلم من شيوخ بعران الخليج الوهابيين والاخونجيه الماسونيين وشيوخ الشيعه ذيول الفرس

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