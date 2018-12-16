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“تهنئة من قلب إلى القلب”.. صحافي إسرائيلي يبارك لـ”جزيرة الريتويت” عيدها الوطني 47

By خاص "وطن"
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في تأكيد جديد يعكس عمق العلاقات السرية التي تجمع بين ومملكة ، قدم مراسل هيئة البث الإسرائيلية تهنئته للبحرين بمناسبة احتفالها بالذكرى الـ47 للعيد الوطني، مشيرا إلى وجود تقارب آخر جديد بين البلدين.

وقال “آران” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” بمناسبة اليوم الوطني ال-٤٧ لمملكة #البحرين أتقدم بأحرّ التهاني والتبريكات لأصدقائي المتابعين والمتابعات- ولربما شهدنا قريبا تقاربا آخر في علاقات #إسرائيل والبحرين”.

وأضاف:” كل عام و البحرين حكومةً و شعباً بخير و أمان!”.

وتأتي هذه التهنئة والكشف عن تقارب جديد بين البلدين على الرغم من نفي وزير الخارجية البحريني قبل أيام وجود خطة لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي لبلاده.

وبالرغم من نفيه للخطة، قال خالد بن أحمد إنه في حال التخطيط لزيارة “نتنياهو”، “نحن لا نتردد في الإعلان عنه”.

كما جاء نفي الوزير البحريني بعد أيام من كشف الإعلام العبري بأن اسرائيل تعمل على تطبيع العلاقات مع البحرين، مشيرا الى مسؤول رفيع لم يتم تسميته.

كما كشف موقع قناة “كان” نقلا عن مسؤولين إسرائيليين في القدس تقديرهم أن البحرين ستكون الدولة العربية القادمة التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع اسرائيل وستستضيف “نتنياهو”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قام في أكتوبر الماضي بزيارة مفاجئة الى عمان والتقى مع سلطان عمان قابوس بن سعيد في مسقط.

وخلال مؤتمر صحفي في مؤخرا، قال “نتنياهو” إنه سوف يزور دول عربية اضافية قريبا، بدون تسمية الدول.

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