“تهنئة من قلب إلى القلب”.. صحافي إسرائيلي يبارك لـ”جزيرة الريتويت” عيدها الوطني 47

في تأكيد جديد يعكس عمق العلاقات السرية التي تجمع بين إسرائيل ومملكة البحرين، قدم مراسل هيئة البث الإسرائيلية شمعون آران تهنئته للبحرين بمناسبة احتفالها بالذكرى الـ47 للعيد الوطني، مشيرا إلى وجود تقارب آخر جديد بين البلدين.

وقال “آران” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” #اليوم_الوطني_البحريني بمناسبة اليوم الوطني ال-٤٧ لمملكة #البحرين أتقدم بأحرّ التهاني والتبريكات لأصدقائي المتابعين والمتابعات- ولربما شهدنا قريبا تقاربا آخر في علاقات #إسرائيل والبحرين”.

وأضاف:” كل عام و البحرين حكومةً و شعباً بخير و أمان!”.

#اليوم_الوطني_البحريني بمناسبة اليوم الوطني ال-٤٧ لمملكة #البحرين

أتقدم بأحرّ التهاني والتبريكات لأصدقائي المتابعين والمتابعات-

⁦

ولربما شهدنا قريبا تقاربا آخر في علاقات #إسرائيل والبحرين ⁦🇧🇭⁩⁦🇮🇱⁩ كل عام و البحرين حكومةً و شعباً بخير و أمان! pic.twitter.com/Jylc9tKWBP — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) December 16, 2018

وتأتي هذه التهنئة والكشف عن تقارب جديد بين البلدين على الرغم من نفي وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد قبل أيام وجود خطة لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبلاده.

وبالرغم من نفيه للخطة، قال خالد بن أحمد إنه في حال التخطيط لزيارة “نتنياهو”، “نحن لا نتردد في الإعلان عنه”.

كما جاء نفي الوزير البحريني بعد أيام من كشف الإعلام العبري بأن اسرائيل تعمل على تطبيع العلاقات مع البحرين، مشيرا الى مسؤول رفيع لم يتم تسميته.

كما كشف موقع قناة “كان” نقلا عن مسؤولين إسرائيليين في القدس تقديرهم أن البحرين ستكون الدولة العربية القادمة التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع اسرائيل وستستضيف “نتنياهو”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قام في أكتوبر الماضي بزيارة مفاجئة الى عمان والتقى مع سلطان عمان قابوس بن سعيد في مسقط.

وخلال مؤتمر صحفي في مؤخرا، قال “نتنياهو” إنه سوف يزور دول عربية اضافية قريبا، بدون تسمية الدول.