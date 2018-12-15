شاهد| قطر تواصل إبهار العالم ومحاصروها يُطأطئون رؤوسهم وتكشف ملعب المباراة الافتتاحية والنهائية للمونديال

بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وشخصياتٌ هامّة، أماطت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، السبت، اللثام عن تصميم ملعب لوسيل الذي سيحتضن المباراة الافتتاحية ونهائي كأس العالم 2022 في دولة قطر.

وقال مدير مشروع ملعب لوسيل تميم العابد إن تصميم الملعب الجديد “مبتكر ومستوحى من التراث القطري، وينظر للمستقبل بطريقة غير مسبوقة”.

رسمياً! يسرنا الإعلان عن تصميم #استاد_لوسيل ثامن استاداتنا الذي سيستضيف المباراتين الافتتاحية والنهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم الأولى في الوطن العربي #الوعد٢٠٢٢ pic.twitter.com/7JRfc9PO7H — Road to 2022 (@roadto2022) December 15, 2018

ويعتبر الكشف عن تصميم ملعب لوسيل المحطة الأخيرة في تجهيز الملاعب التي ستستضيف مباريات المونديال بعد أقل من أربع سنوات.

📷استاد لوسيل عند اكتماله في عام ٢٠٢٢ pic.twitter.com/tUajGgw7cb — Road to 2022 (@roadto2022) December 15, 2018

وتهدف اللجنة العليا للمشاريع والإرث إلى استكمال الأشغال في الملاعب التي ستستضيف مباريات المونديال قبل نهاية عام 2020، في إنجاز غير مسبوق وفقا لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو.

وسيحتضن ملعب لوسيل مباراتي افتتاح ونهائي مونديال 2022 إلى جانب عدد من مباريات دور المجموعات والأدوار الإقصائية بالبطولة، وستبلغ سعته 80 ألف مقعد.

ووفقا لمدير المشروع فإن ملعب لوسيل ترافقه العديد من الأشغال لتسهيل وصول الجماهير إليه عبر إنشاء محطة للمترو قريبة من الموقع، كما يتضمن المشروع مساحات مخصصة للاحتفالات ومختلف الأنشطة الترفيهية.

وتحدث العابد عن الحرص على سلامة العمال في ورشة الملعب الجديد، وقال “العمال هم موظفو شركات خاصة ومقاولون رئيسيون متعاقدون لدى اللجنة العليا للمشاريع والإرث، ورعايتهم والحفاظ على سلامتهم ومصلحتهم وحقوقهم هي أولويات عالية لدى اللجنة”.

وأضاف “تم وضع معايير غير مسبوقة من قبل اللجنة في وثيقة رسمية ملزمة لجميع المقاولين والشركات الخاصة التي تم التعاقد معها، وهو ما يحكم ظروف معيشة العمال وشروط توظيفهم وحقوقهم ورواتبهم وإجازاتهم وسلامتهم، وأي شركة خاصة لا تبدي استعدادا للالتزام بتلك المعايير لا يجرى التعامل معها”.



وتابع “السلامة في أعمال الإنشاءات الضخمة والتصميمات المبتكرة ليست بالأمر السهل، لكن على رأس أولوياتنا وتحدياتنا تأتي سلامة العمال، حاليا لدينا نحو 3200 عامل ويصل العدد ربما إلى ثمانية آلاف عامل، وأعمالهم وتحركاتهم تحكمها معايير عالية”.

وعن نظام التبريد في الملعب، قال العابد إنه رغم اعتدال درجات الحرارة في قطر خلال فصل الشتاء “سنوفر داخل الملعب نظام تبريد لتكون درجة الحرارة 26 درجة مئوية”.