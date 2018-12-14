بعد إدانة “الشيوخ” الأمريكي له بقتل “خاشقجي”..محلل أردني: “ابن سلمان انتهى وسيلاقي مصيرا أسودا”

أكد المحلل السياسي الأردني نصير العمري أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد انتهى مع إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي قانونا “بالإجماع” يدينه ويحمله مسؤولية اغتيال الكاتب الصحفي جمال خاشقجي، مشددا على أنه سيلقى مصيرا أسودا.

وقال “العمري” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” محمد بن سلمان انتهى! تصويت مجلس الشيوخ على تحميله المسؤولية هي بمثابة تأبين لطموحات محمد بن سلمان بحكم السعودية. هذا القرار له أبعاد مع ترمب وما بعد حكم ترمب. #السعودية.”.

محمد بن سلمان انتهى! تصويت مجلس الشيوخ على تحميله المسؤولية هي بمثابة تأبين لطموحات محمد بن سلمان بحكم السعودية. هذا القرار له أبعاد مع ترمب وما بعد حكم ترمب. #السعودية. — الدكتور نصير العمري (@dr_naseer) December 13, 2018

وكشف في تدوينة أخرى عن نصيحية وسبق وأن نصح “ابن سلمان” بها قائلا:” نصحت محمد بن سلمان ان ينتحر منذ خروج خبر مقتل الخاشقجي بل أنني نصحته ان يتناول سم الفئران كطريقة للإنتحار سريعة لأن هذا النوع فعال بقتل الفئران بسرعة كبيرة.”.

نصحت محمد بن سلمان ان ينتحر منذ خروج خبر مقتل الخاشقجي بل أنني نصحته ان يتناول سم الفئران كطريقة للإنتحار سريعة لأن هذا النوع فعال بقتل الفئران بسرعة كبيرة. — الدكتور نصير العمري (@dr_naseer) December 13, 2018

وأكد “العمري” على أن ” محمد بن سلمان سيلاقي مصيرا أسودا ليس على يد الخارج بل على يد السعوديين. من يقتل بالغيلة والغدر يموت بالغيلة والغدر.”.

نصحت محمد بن سلمان ان ينتحر منذ خروج خبر مقتل الخاشقجي بل أنني نصحته ان يتناول سم الفئران كطريقة للإنتحار سريعة لأن هذا النوع فعال بقتل الفئران بسرعة كبيرة. — الدكتور نصير العمري (@dr_naseer) December 13, 2018

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي، قد أقر مساء الخميس، مشروع قرار يحمل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، المسؤولية عن مقتل الكاتب الصحفي، جمال خاشقجي.

ووافق مجلس الشيوخ بالإجماع على تبني مشروع القرار الذي يقول إن بن سلمان هو من يتحمل المسؤولية عن مقتل خاشقجي ويؤكد على ضرورة أن تحاسب السلطات السعودية كل المتورطين في هذه الجريمة.

وجرى التصويت على هذه هذا القرار بعد مرور دقائق على تبني مجلس الشيوخ مشروع قرار آخر يدعو فيه إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لوقف كل الدعم العسكري لعمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.