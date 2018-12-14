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بعد إدانة “الشيوخ” الأمريكي له بقتل “خاشقجي”..محلل أردني: “ابن سلمان انتهى وسيلاقي مصيرا أسودا”

By وطن
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أكد المحلل السياسي الأردني نصير العمري أن ولي العهد السعودي قد انتهى مع إقرار قانونا “بالإجماع” يدينه ويحمله مسؤولية اغتيال الكاتب الصحفي ، مشددا على أنه سيلقى مصيرا أسودا.

 

وقال “العمري” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” محمد بن سلمان انتهى! تصويت على تحميله المسؤولية هي بمثابة تأبين لطموحات محمد بن سلمان بحكم . هذا القرار له أبعاد مع ترمب وما بعد حكم ترمب. #.”.

وكشف في تدوينة أخرى عن نصيحية وسبق وأن نصح “ابن سلمان” بها قائلا:” نصحت محمد بن سلمان ان ينتحر منذ خروج خبر مقتل الخاشقجي بل أنني نصحته ان يتناول سم الفئران كطريقة للإنتحار سريعة لأن هذا النوع فعال بقتل الفئران بسرعة كبيرة.”.

وأكد “العمري” على أن ” محمد بن سلمان سيلاقي مصيرا أسودا ليس على يد الخارج بل على يد السعوديين. من يقتل بالغيلة والغدر يموت بالغيلة والغدر.”.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي، قد أقر مساء الخميس، مشروع قرار يحمل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، المسؤولية عن مقتل الكاتب الصحفي، جمال خاشقجي.

ووافق مجلس الشيوخ بالإجماع على تبني مشروع القرار الذي يقول إن بن سلمان هو من يتحمل المسؤولية عن مقتل خاشقجي ويؤكد على ضرورة أن تحاسب السلطات السعودية كل المتورطين في هذه الجريمة.

وجرى التصويت على هذه هذا القرار بعد مرور دقائق على تبني مجلس الشيوخ مشروع قرار آخر يدعو فيه إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ، لوقف كل الدعم العسكري لعمليات بقيادة السعودية في اليمن.

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