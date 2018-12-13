صحيفة تركية تهاجم ابن سلمان وابن زايد: حمقى.. ينثرون بذور الحرب ويعبثون في شؤوننا

شنت صحيفة “يني شفق” التركية والمقربة من الرئيس رجب طيب أردوغان, هجوما عنيفا على وليي عهد السعودية محمد بن سلمان وأبو ظبي محمد بن زايد، متهمة إياهما بشن حرب علنية على تركيا.

وقال الكاتب التركي البارز ورئيس تحرير الصحيفة، إبراهيم قراغول، في مقال له إنّ “وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان، ونظيره الإماراتيّ محمد بن زايد، وساداتهما على المستوى العالمي ينثرون بذور الحرب ويوسعون نطاقها ويحولونها لحرب معلنة”.

وأضاف “أنهم يطلقون حملة عالمية تستهدف تركيا بشكل مباشر، وستأتي موجات أقسى من خلف هذه الحملة، كما ستأتينا محاولات ذات محاور سياسية وأمنية، وسيغذون بعض الموجات الداخلية كذلك”.

واعتبر أنّ الحملة “الإعلامية” وغير الإعلامية ضدّ تركيا، تدعمها الدول ذاتها التي وقفت وراء محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف تموز/يوليو 2016 الماضي، “وتضمّ كيانات مثل وقف سوروس ووقف كونراد أديناور، تضمّ أوساط رأس المال التي أغرقت تركيا لسنوات في بحور الإرهاب وسعت لتدميرها من الناحية المالية، تضمّ منظمات إرهابية مثل غولن وبي كا كا، تضم وليّي عهد السعودية والإمارات”.

ولفت “قراغول” إلى أنّ الحملة تتضمن عداوة لا محدودة إزاء تركيا، وسيناريوهات النزاع والحرب بين تركيا والعرب، مؤكدا على أنهما يغذيان هذه السيناريوهات بكلّ حماقة.

واختتم الكاتب مقاله بالتأكيد مرة أخرى على أنّ ” وليي عهد السعودية والإمارات قد أعلنا الحرب صراحة على تركيا، كما أنّ القوى الداعمة لهما تخوض حربًا غير مباشرة بواسطتهما. فبالتزامن مع هجمات وليّي العهد هذين تدار هجمات المنظمات الإرهابية ونوايا 15 يوليو/تموز ومخططات حصار تركيا من ناحية الجنوب (قرب الحدود السورية)”.

يشار إلى أنّ السعودية والإمارات، تكفلتا بدعم “حرس الحدود” الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة، مطالبة هاتين الدولتين بالدفع بهدف تدريب قوات حرس الحدود السورية، شمال شرق سوريا.

وفي المقابل أعلنت تركيا عن رفضها هذه الخطوة كون “حرس الحدود” يتشكل من عناصر مرتبطة بمنظمة بي كا كا، التي تصنفها تركيا والاتحاد الأوروبي فضلًا عن الولايات المتحدة الأمريكية؛ على أنها منظمة إرهابية.