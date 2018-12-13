المنفذ ترجل من السيارة وأطلق النار بهدوء تام.. “شاهد” مقتل جنديين إسرائيليين في عملية فدائية

أعلنت مصادر إسرائيلية عن مقتل جنديين إسرائيليين واصابة اثنين اخرين بجروح حرجة في عملية اطلاق نار، نفذها مقاومون فلسطينيون شرق مدينة البيرة قرب مستوطنة عوفرا.

ووفقا للمعلومات الاولية، فان شابا أطلق النار نحو مجموعة من الجنود، الذين كانوا يقيمون حاجزا عسكريا على مدخل مستوطنة عوفرا .

لكن اذاعة جيش الاحتلال قالت ان مسلحا فلسطينيا ترجل من سيارته واطلق النار باتجاه ثلاثة جنود واصابتهم حرجة جدا قبل ان يتم اطلاق النار عليه. وفق ما ذكرت وكالة “معا” المحلية.

شاهد: اللحظات الأولى لعملية إطلاق النار والتي قتل فيها جنديين وأصيب آخَرَين بجروح خطيرة قرب سلواد، قبل قليل pic.twitter.com/8Mtbr7M78J — 48 الإخبارية (@48nnews) December 13, 2018

روايات كثيرة تتناقلها الصحافة الاسرائيلية عن منفذ العملية فهناك صحيفة معاريف تقول ان المنفذ ترجل من سيارته واطلق النار على الجنود ولاذا بالفرار .فيما اذاعة الجيش تقول ان الجنود اطلقوا النار على مدني ظناً منهم أنه المهاجم وأردوه قتيلاً.

#تلسكوب_نيوز| #فيديو من موقع عملية إطلاق النار قرب سلواد بالضفة المحتلة حيث قتل جنديين وأصيب 2 آخرين بجروح خطيرة جدا وانسحب المنفذين من المكان pic.twitter.com/xdqiTc40A9 — تلسكوب نيوز (@TNNArabic) December 13, 2018

وقالت القناة العاشرة الاسرائيلية انه على ما يبدو ان هناك منفذان لعملية اطلاق النار، استقلا سيارة من نوع ميتسوبيشي، والذين فروا من المكان، وليس من الواضح ان أصيبوا من اطلاق عناصر الجيش الذين تواجدوا بالمكان النار نحوهم.

كتائب القسام تهدد..

هددت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس بالمزيد من المفاجآت ضد جيش الاحتلال في الضفة الغربية.

وقالت ” لا يزال في جعبتنا الكثير مما يسوء العدو ويربك كل حساباته”.

وتابعت الكتائب قائلة”: جمر الضفة تحت الرماد سيحرق المحتل ويذيقه بأس رجالها من حيث لا يتوقع”.

وتبنت كتائب القسام رسميا الشهيدين صالح عمر البرغوثي وأشرف نعالوة منفذي عمليتي عوفرا وبركان في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الكتائب :”إن كتائب الشهيد عز الدين القسام تزف بكل الفخر والاعتزاز إلى العلا شهيديها المجاهدين: صالح عمر البرغوثي سليل عائلة البرغوثي المجاهدة، وبطل عملية عوفرا التي أوقعت 11 إصابةً في صفوف المحتلين، وأشرف وليد نعالوة بطل عملية بركان التي قتل فيها صهيونيان وأصيب آخر بجراحٍ والذي دوخ قوات الاحتلال وأجهزتها الأمنية على مدار شهرين من المطاردة، وقد جرع أبطالنا الاحتلال الويلات بتنفيذ عملياتهم الموجعة رداً على الاعتداءات اليومية من قوات الاحتلال وقطعان المغتصبين الذين يستبيحون الضفة الغربية المحتلة ويعيثون فيها فساداً.

وأكدت الكتائب ان المقاومة ستظل حاضرةً على امتداد خارطة الوطن، ولا يزال في جعبتها الكثير مما يسوء الاحتلال ويربك كل حساباته.

ودعت القسام الاحتلال ألا يحلم بالأمن والأمان والاستقرار في الضفة مضيفة:” فجمر الضفة تحت الرماد سيحرق المحتل ويذيقه بأس رجالها الأحرار من حيث لا يحتسب العدو ولا يتوقع”.

وقالت إن كل محاولات وأد المقاومة وكسر سلاحها في الضفة ستبوء بالفشل، وستندثر كما كل المحاولات.