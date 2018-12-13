وصلة رقص في السعودية
حياتنا

الحاضرات صفقن له بشدة.. “شاهد” في مملكة “ابن سلمان” شاب يؤدي وصلة رقص في حفل نسائي ويثير جدلاً واسعاً!

By خاص "وطن"
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في واقعة جديدة ومؤسفة تعكس الحالة التي وصلت لها في عهد ، تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لأحد “الشبان” وهو يؤدي وصلة رقص وسط جمع كبير من النساء السعوديات.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر “الشاذ” وهو يرقص متمايلا بحركات نسائية خلال إحدى المناسبات الخاصة بالنساء فقط.

ووفقا للفيديو، فقد تفاعل عدد كبير من النساء معه بالهتاف والتصفيق تشجيعا له.

الفيديو أثار موجة استياء كبيرة بين المغردين الذين تساءلوا  إلى أين ستصل المملكة التي تسمى “بلاد التوحيد”، مستنكرين حالة الانبساط التي ظهرت على النساء الحاضرة.

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  1. جاسم يقول

    حسبنا الله ونعم الوكيل /وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا… الايه
    وقال تعالي ٠( وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا (16) وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ ۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (17)…
    كلكم معافي الا المجاهرون …والجهر بالمعاصي في بلاد التوحيد سيوردهم مورد الهلاك والله المستعان .. فترقبوا انا معكم مترقبون .

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  2. Sam يقول

    هذا ما يريدة ترامب من السعودية .وقد تحقق بوجود سلمان الكافر الفاسق الفاسد الفاجر و ابنة القاتل المجرم

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  3. Nameer يقول

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معناه ( كل أمتي معافى إلا الذين يجاهرون بالمعاصي) رواه وحسبي الله ونعم الوكيل.

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