الحاضرات صفقن له بشدة.. “شاهد” في مملكة “ابن سلمان” شاب يؤدي وصلة رقص في حفل نسائي ويثير جدلاً واسعاً!

في واقعة جديدة ومؤسفة تعكس الحالة التي وصلت لها السعودية في عهد محمد بن سلمان، تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لأحد “الشبان” وهو يؤدي وصلة رقص وسط جمع كبير من النساء السعوديات.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر “الشاذ” وهو يرقص متمايلا بحركات نسائية خلال إحدى المناسبات الخاصة بالنساء فقط.

ووفقا للفيديو، فقد تفاعل عدد كبير من النساء معه بالهتاف والتصفيق تشجيعا له.

الى متى يا شعب الحرمين تصمتون عن الحق وانتم اهل بيت الله الحرام واهل مسجد حبيب الله pic.twitter.com/QW48ZyelkP — الاتجاه المعاكس (@etegah13) December 13, 2018

الفيديو أثار موجة استياء كبيرة بين المغردين الذين تساءلوا إلى أين ستصل المملكة التي تسمى “بلاد التوحيد”، مستنكرين حالة الانبساط التي ظهرت على النساء الحاضرة.

النظام الواحد يحكم العالم !!! وهو يريد نشر الفجور والالحاد خاصة بين الشعوب المسلمه والعربية وإدخال عمل قوم لوط بالقوة مع حماية من الأنظمة والقوانين !! أضف إلى انه سوف يدرج تعليم الأطفال الحياة الجنسية ومسح البراءة من عقولهم منذ عمر ٥ سنوات بدعوى معرفة الحقوق والواجبات — Safe (@Shawaf97429565) December 13, 2018

ماهذا الكائن😒

إلى هالدرجة ماعندنا ذوق وننبسط على كل شيء ..الله يقرفكم — اللولو↩😒🌵⏳🤐 (@UrLolos) December 13, 2018