الأتراك فاقوا على هذه الكارثة.. “شاهد” عشرات القتلى والاصابات في العاصمة أنقرة والعدد مرشح للزيادة

قتل ما لا يقل عن 9 مواطنين وأصيب عدد اخر بجراح متفاوتة, صباح الخميس, جراء اصطدام القطار السريع بقطار محلي بعد أن خرج عن مساره في العاصمة التركية انقرة.

وقال والي أنقرة واصب شاهين في تصريحات صحفية، إن الحادث وقع نتيجة اصطدام القطار السريع، عقب انطلاقه من أنقرة متجهًا إلى ولاية قونية، بقاطرة كانت تجري فحوصًا للسكة في المسار نفسه.

وأوضح شاهين أن 4 أشخاص لقوا مصرعهم جراء الحادث, قبل أن يرتفع عدد ضحايا الاصطدام إلى 9 وفق مصادر طبية وإعلامية تركية.

وأضاف أن 50 راكبًا أصيبوا في الحادث، مشيرًا إلى تواصل أعمال الإنقاذ.

وتابع قائلًا: إن معلومات مفصلة عن سبب اصطدام القطار السريع بالقاطرة سيُعلن عنها عقب استكمال الفحوص الفنية.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، أسفر الحادث عن انهيار جزء من جسر فوق عربتين من القطار، فيما انقلبت عربات أخرى، ما أدى إلى إصابة العديد من الركاب، في حين سارعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى موقع الحادث ، حيث بدأت بمعالجة المصابين.

ونُقل المصابون بسيارات الإسعاف إلى المستشفيات القريبة، فيما تتواصل أعمال الإنقاذ في موقع الحادث.