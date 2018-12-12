لهجة إماراتية “ناعمة” تجاه قطر.. مستشار ابن زايد يغازل الدوحة من على منبر سعودي

في تبدل واضح للموقف الإماراتي تجاه قطر خرج مستشار ابن زايد ـ الذي لا ينطق إلا بأمره ـ الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبد الخالق عبدالله، يغازل الدوحة بتصريحات أدلى بها لصحيفة سعودية تعليقا على القمة الخليجية الأخيرة بالرياض.

“عبدالله” وعلى غير العادة دعا في تصريحات لصحيفة “اليوم” السعودية دول حصار قطر إلى ضرورة وقف الحملات الإعلامية، لتجاوز الأزمة مع الدوحة.

وأشار في تصريحاته “الناعمة” التي خلت من لهجته الهجومية المعتادة تجاه قطر، إلى أن كلمة أمير الكويت كانت شجاعة وصائبة في قمة التعاون الخليجي، ويرحب بها أكثر من 36 مليون خليجي، والجميع يدرك أن الحملات الإعلامية هي أساس تأجيج الخلافات بين الشعوب.

وتابع مستشار شيطان العرب:” الحملات الإعلامية يجب إيقافها من كافة الأطراف والدول لأنها زادت عن حدها، وكل خليجي وكل عربي يريد إيقافها”.

وأكد أن الجميع يؤيد طرح أمير الكويت ودعوته لوقف الحملات الإعلامية الموجهة التي فتت الصف الخليجي، مشيرا إلى أنه يجب اتخاذ قرار سياسي لوقفها رسميا، بما في ذلك قنوات التواصل الاجتماعي التي يمكن إيقافها بسن عقوبات صارمة.

وكان الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت، أكد بالرياض على أهمية إيقاف الحملات الإعلامية لتجنب تأجيج الخلافات السياسية والاجتماعية بين شعوب ودول المجلس من خلال ضبط وسائل الإعلام، حفاظا على الكيان الخليجي.

وقال أمير الكويت في كلمته بالقمة الخليجية الـ 39 في الرياض، إنه انطلاقا من حرصنا على وحدة الموقف الخليجي وسعيا منا لتدارك الأمر ووضع حد للتدهور الذي نشهده لهذا الموقف وتجنبا لمصير مجهول لمستقبل خليجنا فنحن ندعو لوقف الحملات الإعلامية والتي ستدمر كل بناء أقمناه وكل صرح شيدناه”

وتابع:”أنا على ثقة أيها الاخوة أنكم تشاركونا هذا الرأي لوقف هذه الحملات الإعلامية حيث أن الاستجابة لهذه الدعوة ووقف تلك الحملات سيكون مدعاة لنا جميعا ومقدمة لتهيئة الأجواء التي ستقود حتما لاحتواء ما نعانيه اليوم من خلاف”

فيديو | صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد من #قمة_الرياض: حفاظاً على الموقف الخليجي ندعو إلى وقف الحملات الإعلامية التي بلغت حدوداً مست قيمنا وزرعت بذور الفتنة بصفوف أبنائناhttps://t.co/S9iXWoVtOv



2018-12-9#خليجنا_واحد#القمة_الخليجية_الـ39 pic.twitter.com/36Uzav1b1G — الزيادي (@AlziadiQ8) December 9, 2018

وأضاف الشيخ صباح الأحمد: “لابد من التأكيد على قلقنا من تنامي ظاهرة الإرهاب، انطلاقا من حرصنا على حفاظ على وحدة الموقف الخليجي”.

وقال: “أخطر ما نواجهه من تحديات هو الخلاف الذي دب في كياننا الخليجي واستمراره لنواجه تهديدا خطرا لوحدة موقفنا وتعريضا لمصالح أبناء دولنا للضياع”.