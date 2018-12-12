الشيخ كمال الخطيب: أبو جهل رفض أن ينظر إلى بنات رسول الله واليوم من يحكم بلاد الرسول يهددون نسائها بالإغتصاب!

شن الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل, هجوما عنيفا على نظام “آل سعود” في السعودية، وذلك بعد الكشف عن تعرض معتقلات سعوديات للتهديد بالاغتصاب داخل المعتقل.

وقال “الخطيب” في مقطع فيديو متداول عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” ورصدته “وطن” مستنكرا ما حدث: “معقول.. أبو جهل رفض أن يطلع على بنات رسول الله ومن يحكمون اليوم بلاد رسول الله يهددون نساء السعودية بالإغتصاب “.

وأضاف قائلا:” وفي الإمارات يهددوهن بالإغتصاب وفي مصر يغتصبونهن”، متسائلا:” من الأشرف؟”.

وتابع متسائلا:”ماذا فعلت جيوشهم سوى أن تذبح شعوبهم؟، من أضاع سيناء غير جيوشهم؟، ومن أضاع الجولان والقدس وفلسطين غير جيوشهم؟!”.

وأكد “الخطيب” على أنه لا يوجد لهم أثر طيب حتى يتم مسامحتهم على ما فعلوه.

أبو جهل رفض أن يطلع على بنات الرسول و اليوم من يحكم بلاد رسول الله يهددون نساء السعوديات المعتقلات بالإغتصاب ﷺ !

محمد بن سلمان عار على العرب وعلى بلاد الحرمين. pic.twitter.com/2qZEbtTda3 — مفتاح (@keymiftah79) December 11, 2018

وكانت مصادر مطّلعة قد كشفت أن سعود القحطاني، المستشار السابق لولي العهد السعودي، أشرف شخصياً على تعذيب ناشطة وهدّدها بالاغتصاب والقتل، في حين تولى مساعدوه تعذيب نساء أخريات والتحرّش بهن.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر وصفتها بأنها مطّلعة على طريقة معاملة الناشطات، أن مجموعة من الرجال عذّبوا 4 ناشطات من خلال التحرش الجنسي، والصعق بالكهرباء، والجلد؛ في الفترة بين مايو وأغسطس الماضيين، في منشأة احتجاز غير رسمية في جدة.

وأفاد مصدران أن القحطاني كان داخل الغرفة عندما تعرّضت إحدى المحتجزات للتحرش والصعق بالكهرباء، كما أنه هدّدها بالتعرض للاغتصاب والقتل.

ووصفت المصادر المجموعة المؤلفة من نحو 6 رجال بأنها مختلفة عن المحقّقين المعتادين الذين رأتهم الناشطات من قبل، وقالت إنهم ينتمون للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، الذي كان القحطاني رئيسه في ذلك الوقت، أو إلى جهاز أمن الدولة.

وقالا إن محتجزتين أخيرتين تعرّضتا لإهانات جنسية وجلد وصدمات كهربائية أدّت لتحول إصبع إحداهن للون الأزرق، في حين كشف أحد المصدرين أن الرجال أجبروا محتجزة أخرى على تقبيل محتجز آخر، فيما كانوا يشاهدون الأمر.

وذكرت “رويترز” أنه لم يتسنَّ لها معرفة إن كان القحطاني قد كان في الغرفة أثناء عمليات التعذيب التي تعرّضت لها المحتجزات الأخريات، لكن المصدرين قالا إن كل من ارتكبوا التعذيب بحقهن كانوا من “جماعة القحطاني”.

وكشف مصدر ثالث أن القحطاني تحدّث إلى العديد من المحتجزات، في مايو الماضي، عندما نُقلن في البداية من الرياض إلى جدة، وقال لهن إن عقوبة الخيانة هي السجن 20 عاماً أو الإعدام.