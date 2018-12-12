ابن سلمان زرع جاسوسين لمراقبة والده الملك.. لا أحد يدخل عليه دون إذنهما وهذه التقارير ترفع يوميا لولي العهد

زعم حساب “العهد الجديد” الشهير بتويتر، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد عين سكرتيره الخاص ومساعد سكرتير الملك لمراقبة والده والتجسس عليه، ونقل جميع ما يحدث في حضرة الملك له والتحكم في تحركات العاهل السعودي وقراراته بما يتماشى مع مخططات وأهداف ابن سلمان.

وقال حساب “العهد الجديد” في سلسلة تغريدات له رصدتها (وطن) على حسابه بتويتر، حيث يتابعه أكثر 300 ألف شخص، إن الشخصين المقصودين بالحديث هما بندر بن حمود الرشيد سكرتير محمد بن سلمان، وتميم بن عبدالعزيز السالم مساعد سكرتير الملك.

وشدد على أن “الرشيد” و”السالم” يلعبان دوراً محورياً في رسم شكل حياة الملك والتحكم الكامل بتحركاته وسكناته “ثم بناء تصوراته عن البلاد، عبر تمرير أو إعاقة ما يجب وما لا يجب أن يمرر من وإلى الملك”

حديثنا هذا اليوم عن شخصيتين تلعبان دوراً محورياً في رسم شكل حياة الملك والتحكم الكامل بتحركاته وسكناته، ثم بناء تصوراته عن البلاد، عبر تمرير أو إعاقة ما يجب وما لا يجب أن يمرر من وإلى الملك .. بندر بن حمود الرشيد سكرتير محمد بن سلمان، وتميم بن عبدالعزيز السالم مساعد سكرتير الملك — العهد الجديد (@Ahdjadid) December 12, 2018

ووصف الحساب دور تميم السالم بالأخطر، موضحا:”حيث هو المسؤول عن نقل أي تصرف يقوم به الملك إلى ابن سلمان، وكتابة تقرير يومي مفصل عن لقاءات الملك وما يدور فيها، حتى الأحداث التافهة والبسيطة يقوم بنقلها، كما أنه يحمل مفاتيح الدخول إلى الملك، فلا أحد يدخل إليه دون موافقة منه (دون موافقة ابن سلمان)”

دور تميم السالم هو الأخطر، حيث هو المسؤول عن نقل أي تصرف يقوم به الملك إلى ابن سلمان، وكتابة تقرير يومي مفصل عن لقاءات الملك وما يدور فيها، حتى الأحداث التافهة والبسيطة يقوم بنقلها، كما أنه يحمل مفاتيح الدخول إلى الملك، فلا أحد يدخل إليه دون موافقة منه (دون موافقة ابن سلمان) — العهد الجديد (@Ahdjadid) December 12, 2018

ولفت “العهد الجديد” إلى أن “السالم” يقوم بإرسال (أي شيء) يصدر من الملك إلى بندر الرشيد.

وأضاف:”رغم أن الملك مصاب بالزهايمر إلا أن هناك أوامر وتعليمات تصدر منه بشكل دوري، وبعد أن يستلم بندر أوامر الملك، يتفحّصها، فإن كانت لا تتطابق مع رؤية ابن سلمان، يقوم بكتابة مقترح أخر لها، لتعرض على ابن سلمان بالصيغتين”

يقوم تميم السالم بإرسال (أي شيء) يصدر من الملك إلى بندر الرشيد، (رغم أن الملك مصاب بالزهايمر إلا أن هناك أوامر وتعليمات تصدر منه بشكل دوري)، وبعد أن يستلم بندر أوامر الملك، يتفحّصها، فإن كانت لا تتطابق مع رؤية ابن سلمان، يقوم بكتابة مقترح أخر لها، لتعرض على ابن سلمان بالصيغتين — العهد الجديد (@Ahdjadid) December 12, 2018

ويغذي بندر الرشيد بشكل يومي زميله تميم السالم بثلاثة تقارير، تقرير أمني، وآخر استخباري، والثالث عن الأمراء.. بحسب “العهد الجديد” الذي أوضح:”تُرسل وفق معلومات محددة تتوافق مع إملاءات ابن سلمان)، حيث يقوم السالم بعرضها على الملك، ولا يعرض عليه أي تقرير أخر، وإن حدث فلا يكون إلا من خلال السالم (من خلال ابن سلمان)”