توفي الفنان القطري عبد العزيز جاسم، الأحد، في العاصمة التايلندية بانكوك، بعد معاناة مع المرض عن عمر يناهز 61 عاما. فيما نعاه نشطاء ومسؤولون قطريون على رأسهم وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

لا شك أن رحيل الفنان القطري القدير عبدالعزيز جاسم سيترك أثره على الساحة الفنية القطرية و الخليجية و في قلوب أهل قطر و الخليج.. تعازينا الحارة لعائلته الكريمة و جميع محبيه #عبدالعزيز_جاسم_في_ذمة_الله — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) October 14, 2018

وتعرض عبدالعزيز الجاسم منذ 2011 إلى جلطات عدة وإحساس بإرهاق شديد نتيجة عدم انتظام ضربات القلب، وعولج حينها في الولايات المتحدة الأميركية، كما تعرض بعدها لمشاكل صحية عدة.

فقدنا اليوم قامة فنية قطرية وخليجية…

تعازينا لأهل ##قطر و #الخليج في وفاة الفنان القطري القدير #عبدالعزيز_جاسم، نسأل الله ان يتغمده بواسع رحمته.#عبدالعزيز_جاسم_في_ذمة_الله pic.twitter.com/IxqAS3tum1 — Al Mayassa Al Thani (@almayassahamad) October 14, 2018

أسأل الله له الرحمة والمغفرة والعتق من النار#عبدالعزيز_جاسم_في_ذمه_الله — عبدالله الوذين (@abqatar) ١٤ أكتوبر ٢٠١٨

بدأ جاسم مشواره الفني نهاية السبعينيات، وشكل مع الفنان القطري غانم السليطي ثنائيا كوميديا لسنوات عدة.

رحم الله الفنان الذي واجه #حصار_قطر ورفع معنويات أهلها.

تعازينا لذويه ولأهل قطر جميعا.

اللهم ادخله في رحمتك.#عبدالعزيز_جاسم_في_ذمه_الله pic.twitter.com/VVovru80bl — عبدالله بن حمد العذبة (@A_AlAthbah) October 14, 2018

وتم إطفاء الأنوار في كامل مبنى مسرح قطر الوطني حداداً على الفنان الراحل.

إطفاء الأنوار في كامل مبنى مسرح قطر الوطني حداداً على الفنان عبدالعزيز جاسم رحمه الله #عبدالعزيز_جاسم_في_ذمه_الله pic.twitter.com/VnYtlj9QqH — بوابة الشرق (@alsharq_portal) October 14, 2018

وفور الإعلان عن وفاة عبد العزيز جاسم، سارع القطريون بتدشين هاشتاغ “#عبدالعزيز_جاسم_في_ذمه_الله”، والذي عبروا من خلاله عن صدمتهم لوفاة واحد من أهم فناني قطر والوطن العربي، وتصدر قائمة الموضوعات الأكثر رواجا في “تويتر” قطر.

انا لله وانا اليه راجعون

الله يرحمك ويغفر لك يا بوسعود 💔#عبدالعزيز_جاسم_في_ذمة_الله pic.twitter.com/fXJe1gxEQO — طلال الكواري (@Talalalkuwari) October 14, 2018

ونشر عدد من النشطاء مقطعا مصورا قالوا إنه الظهور الأخير لعبدالعزيز جاسم.

آخر فيديو ظهر فيه الفنان عبدالعزيز جاسم رحمه الله تعالى في رحلته العلاجية وفيه رسالة لأهل قطر #عبدالعزيز_جاسم_في_ذمة_الله pic.twitter.com/PU2ghNfp84 — F B A (@FahadBuzwair) October 14, 2018

يشار إلى أن الفنان القطري الراحل قدم عددا من الأعمال الدرامية، مثل “ساهي ولد بوساهي”، و”فايز التوش”، و”أحلام البسطاء”، و”امرأة وأخرى”، بالإضافة إلى الأعمال المسرحية مثل “المال مال أبونا”، و”جحا إلى جزيرة النزهاء”، و”صح النوم يا عرب”، و”البترول يا حكومة” وغيرها.

وشارك بوسعود -كما يعرف في الساحة الفنية- في المسرحية الكوميدية “بشت المدير” 1995، وهي مسرحية تناقش الفساد الإداري والاختلاسات المالية.

كما شارك الفنان القطري في عدد من الأعمال الإذاعية الدرامية، من بينها “لا طاح الجمل” التي بثت في 2007، وهو مسلسل كوميدي في ثلاثين حلقة، شاركت فيه نخبة من الفنانين الخليجيين.