توفي الفنان القطري عبد العزيز جاسم، الأحد، في العاصمة التايلندية بانكوك، بعد معاناة مع المرض عن عمر يناهز 61 عاما. فيما نعاه نشطاء ومسؤولون قطريون على رأسهم وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وتعرض منذ 2011 إلى جلطات عدة وإحساس بإرهاق شديد نتيجة عدم انتظام ضربات القلب، وعولج حينها في الولايات المتحدة الأميركية، كما تعرض بعدها لمشاكل صحية عدة.

بدأ جاسم مشواره الفني نهاية السبعينيات، وشكل مع الفنان القطري غانم السليطي ثنائيا كوميديا لسنوات عدة.

وتم إطفاء الأنوار في كامل مبنى حداداً على الفنان الراحل.

وفور الإعلان عن وفاة عبد العزيز جاسم، سارع القطريون بتدشين هاشتاغ “”، والذي عبروا من خلاله عن صدمتهم لوفاة واحد من أهم فناني قطر والوطن العربي، وتصدر قائمة الموضوعات الأكثر رواجا في “تويتر” قطر.

ونشر عدد من النشطاء مقطعا مصورا قالوا إنه الظهور الأخير لعبدالعزيز جاسم.

يشار إلى أن الفنان القطري الراحل قدم عددا من الأعمال الدرامية، مثل “ساهي ولد بوساهي”، و”فايز التوش”، و”أحلام البسطاء”، و”امرأة وأخرى”، بالإضافة إلى الأعمال المسرحية مثل “المال مال أبونا”، و”جحا إلى جزيرة النزهاء”، و”صح النوم يا عرب”، و”البترول يا حكومة” وغيرها.

 

وشارك بوسعود -كما يعرف في الساحة الفنية- في المسرحية الكوميدية “بشت المدير” 1995، وهي مسرحية تناقش الفساد الإداري والاختلاسات المالية.

 

كما شارك الفنان القطري في عدد من الأعمال الإذاعية الدرامية، من بينها “لا طاح الجمل” التي بثت في 2007، وهو مسلسل كوميدي في ثلاثين حلقة، شاركت فيه نخبة من الفنانين الخليجيين.