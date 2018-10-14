يواصل الإعلام السعودي مسلسل تزييف الحقائق المتعلقة باختفاء الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي منذ الثاني من اكتوبر الجاري بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول.

ولم تتوان صحفٌ وقنواتٌ سعودية نشر أكاذيب، فضحتها وسائل إعلامٍ عالمية، كان في مقدّمته شبكة CNN الإخبارية التي اكدت أن السلطات السعودية تمنع “صلاح” النجل الأكبر لخاشقجي من السفر خارج المملكة منذ 3 شهور من خلال إبطال جواز سفره.

واليوم زعمت صحيفة “عكاظ” السعودية أن أسرة جمال خاشقجي تشكر “ولاة الأمر على حرصهم على ابنهم جمال”!. كما جاء في خبرٍ نشرته، وواضح أنه صيغ كما أريد له من الديوان الملكي، بدليل الضغوط التي تتعرّض لها العائلة لتظهر بمظهر المساند لولي العهد محمد بن سلمان، المتوّرط في قضية اختفاء الكاتب الصحفيّ.

أما قناة “العربية” فهي الأخرى مستمرة في نشر الأخبار المكذوبة، إذ نشرت على لسان الزوجة السابقة لخاشقجي نفيها وأفراد الأسرى معرفتها بخطيبة جمال التركية “خديجة جنكيز”.على الرّغم من أنّ وسائل إعلام معروفة على مستوى العالم تحدثت الى “جنكيز” وتنقل عنها روايتها لما حدث مع خطيبها قبل دخوله الى قنصلية بلاده في اسطنبول.

جديرٌ بالذّكر أن شبكة CNN الأمريكية نقلت عن مصادر مقربة من عائلة جمال خاشقجي، أن نجله الأكبر “صلاح” غير قادر على السفر خارج المملكة، دون إعطائه أي تفسيرات حول أسباب المنع، من قبل السلطات السعودية.

وأوضحت المصادر أن صلاح خاشقجي يعيش حالياً في جدة، في حين يعيش أفراد آخرون من عائلة جمال خاشقجي منهم والدته وابنته في دبي.