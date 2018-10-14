في واقعة تمثل دليلا قاطعا على مقتل الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، وتعكس مدى الغباء الشديد الذي تتمتع به، أقرت قناة “العربية” السعودية بمقتل “خاشقجي” داخل القنصلية، لكنها اجتهدت في نفي أن يكون قد تم تصوير عملية القتل.

وفي تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” قبل ان تقوم بحذفها، وفي إطار نفيها للتقارير التي تحدث بأن “خاشقجي” تمكن من تسجيل عملية مقتله عبر ساعة “آبل ووتش” التي كان يرتديها، أقرت القناة بمقتل “خاشقجي” داخل السفارة .

العربية تجتهد في نفي وجود تسجيلات توثق مقتل خاشقجي داخل القنصلية لا في نفي لقتل نفسه !!! pic.twitter.com/2dtgLWjy4t — د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) ١٤ أكتوبر ٢٠١٨

وقالت “العربية” في تدوينتها التي قامت بحذفها لاحقا خوفا من اعتبارها دليلا ضد “أبو منشار”:” مختص من “آبل” يؤكد عدم امتلاك “آبل ووتش” خاصية تسجيل وإرسال المقاطع الصوتية مما ينفي وجود تسجيلات لقتل خاشقجي داخل القنصلية”.

وكانت صحيفة “ديلي صباح” التركية، قد كشفت أن ساعة من طراز “آبل” كان الصحفي السعودي جمال خاشقجي يرتديها قبل دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول، هي مصدر التسجيلات التي وثقت احتجازه وتعذيبه قبل قتله داخل القنصلية.

وأشارت إلى أن الساعة كانت متصلة بهاتف تركه “خاشقجي” بالخارج برفقة خطيبته التركية خديجة جانكيز، قبل دخوله القنصلية.

وأضافت الصحيفة أن التسجيلات رُفعت عبر برنامج ICloud، وأن السعوديون حققوا معه وعذبوه وقتلوه، كما أن “فريق الاغتيال” توصل الى الساعة عبر البصمة وشطب بعض الملفات، موضحة أن الجوال كان قد خضع ل “back up Via”.

وكانت صحيفة “يني شفق” المقربة من السلطات التركية كشفت تفاصيل تتعلق بمقتل الصحفي جمال خاشقجي خلال مراجعة قنصلية بلاده في اسطنبول.

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