تمهيدا لهروب السعودية من المسؤولية، وفي تصريحات مفاجئة لا تصدر إلا بتعليمات من مشغليه، أشار الكاتب الصحفي الكويتي ورئيس تحرير “السياسة” الكويتية أحمد الجار الله والمقرب جدا من محمد بن سلمان ومحمد بن زايد ور بأن العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وتركيا في طريقها للقطع، وذلك على خلفية اختفاء أو قتل الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي في أعقاب دخوله لقنصلية بلاده في إسطنبول يوم الثلاثاء الماضي.

وقال “الجار الله” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” قضيه خاشقجي ستقود إلي قطع العلاقات الدبلوماسية بين تركيا والسعودية. الهجمة التركية علي السعودية الرسمية وغير الرسمية تشعر السعودية أنها مقصودة وأن قاصديها أهدافهم وانتمائهم واضحه السعودية كما تقول مصادرها الشأن التركي لم يعد أردوغاني”.

قضيه خاشقجي ستقود إلي قطع العلاقات الدبلوماسيه بين تركيا والسعوديه. الهجمه التركيه علي السعوديه الرسميه وغير الرسميه

تشعر السعوديه أنها مقصوده وأن قاصديها أهدافهم وإنتماتهم واضحه

السعوديه كما تقول مصادرها الشأن التركي لم يعد أردوغاني — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) October 10, 2018

وتأتي هذه الإشارة في أعقاب نشر السلطات التركية صور وأسماء 15 سعوديا قالت إنها تشتبه بأن لهم علاقة بلغز اختفاء الكاتب والإعلامي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بعد ظهر يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وهو الأمر الذي زاد من الخناق على رقبة السعودية ويدلل بما لا يدع مجالا للشك عن مسؤوليتها عن اختفاء “خاشقجي”.

وقالت وسائل الإعلام التركية إن المحققين يعتقدون أن المشتبه بهم متورطون في “تعذيب” خاشقجي و”قتله” بعد “اختطافه” في مبنى القنصلية.

والسعوديون الذين نشرت الصحف التركية أسماءهم هم: مشعل سعد البستاني، وصلاح محمد الطبيقي، ونايف حسن العريفي، ومحمد سعد الزهراني، ومنصور عثمان أباحسين، وخالد عايض الطيبي، وعبد العزيز محمد الحساوي، ووليد عبد الله الشهري، وتركي مشرف الشهري، وثائر غالب الحربي، وماهر عبد العزيز مترب، وفهد شبيب البلوي، وبدر لافي العتيبي، ومصطفى محمد المدني، وسيف سعد القحطاني.

وكانت مصادر من جمعية “بيت الإعلاميين العرب في تركيا” قد أكدت للجزيرة نت ليلة الاثنين أن السلطات التركية قدمت وثائق وأدلة للصحف المحلية حول لغز اختفاء خاشقجي، مؤكدة أن السلطات ستعقد مؤتمرا صحفيا خاصا للكشف عن التفاصيل الواردة في تلك الوثائق.

ووفقا للمصادر نفسها فإن وسائل الإعلام التركية تنتظر إعلان المؤتمر الصحفي لكشف ما بحوزتها من معلومات لا تريد استباق الجانب الرسمي في الإفصاح عنها، لكن المصادر أكدت أن الثابت الأهم في قضية خاشقجي هي أنه “قتل خلال التعذيب”.

وكانت شبكة “سي أن أن ترك” قد أعلنت مساء الثلاثاء التعرف على هويات سبعة من المشتبه بتورطهم باختفاء خاشقجي، بعدما تم تصويرهم عبر 150 كاميرا مراقبة موزعة في محيط القنصلية.

كما تقدم القائمة المنشورة قرائن تعزز التكهنات التي تناولتها العديد من وسائل الإعلام التركية حول ضلوع فريق إعدام سعودي مؤلف من 15 شخصا وصل إلى قنصلية السعودية بطائرتين قادمتين من دولتي مصر والإمارات العربية المتحدة قبيل اختفاء خاشقجي، ودخل أعضاؤه القنصلية قبل نصف ساعة من دخوله وغادروها بعد ساعتين.