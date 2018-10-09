بعد ان أخذ الموضوع بعدا دوليا وأصبح الشغل الشاغل لوسائل الإعلام العالمية، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليعلق على حادثة اختفاء أو قتل الكاتب الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي، معربا عن قلقه الشديد حول الموضوع.

وقال “ترامب” في تصريحات للصحفيين في الحديقة الخلفية للبيت الأبيض ردا على سؤال حول حادثة اختفاء “خاشقجي”:” “أنا قلق بشأنها ولا احب السماع عنها”.

وأضاف قائلا: “في الوقت الحالي لا أحد يعلم شيئا عنها”.

الرئيس الاميركي دونالد ترمب يعرب عن قلقه بشأن قضية اختفاء الصحفي السعودي #جمال_خاشقجي "انا قلق بشأنها ولا احب السماع عنها” مضيفا انه وفي الوقت الحالي "لا احد يعلم شيئا عنها" pic.twitter.com/xokrOyVCrm — Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) October 8, 2018

وتأتي هذه التصريحات للرئيس الأمريكي الذي ينتمي للحزب الجمهوري بعد ساعات من تلويح أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي باتخاذ إجراءات “قوية” ضد السعودية في حال ثبت اغتيال الإعلامي جمال خاشقجي والذي اختفى خلال مراجعته قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية.

وقال عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري ليندسي غراهام عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر إن “ثبوت اغتيال خاشقجي سيكون مدمرا على العلاقات الأمريكية السعودية”.

وأوضح غراهام أنه من “الضروري التوصل لما حدث مع السيد خاشقجي وعلى الحكومة السعودية تقديم إجابات واضحة عن سلوكهم ومعلومات بشأن مكان وجوده”.

I very much share the concerns many have expressed about the fate of Saudi Arabian journalist #JamalKhashoggi. It is imperative that we find out what happened to Mr. Khashoggi and the Saudi government give a clear answer as to their conduct and information on his whereabouts. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) October 8, 2018

وأشار إلى أنه يتقاسم مع الكثيرين المخاوف التي أعربوا عنها بشأن مصير الإعلامي السعودي الذي مضى على اختفائه 7 أيام.

ولفت إلى أنه تحدث لعضوين جمهوريين بمجلس الشيوخ وهم بوب كروكر وبن كاردينفور وقال إنهم “تبادلوا مخاوف مشتركة بشأن قضية خاشقجي وطريقة معالجتها”.

وأضاف: “اتفقنا على وجود مخاوف حقيقية في ارتكاب الحكومة السعودية لإخطاء بأنها ستكون مدمرة للعلاقات مع الولايات المتحدة وسيكون هناك ثمن باهظ يجب دفعه اقتصاديا وغير ذلك”.

Just spoke to Senators @BobCorker and @BenCardinforMD about our shared concerns regarding the whereabouts and treatment of Mr. #JamalKashoggi. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) October 8, 2018

وشدد على أن “قيم بلادنا يجب أن تكون حجر الزاوية في السياسة الخارجية مع الأعداء والحلفاء على حد سواء”.

من جانبه قال السيناتور عن الحزب الديمقراطي مارك روبيرو: “سأناقش كل الخيارات المتاحة في مجلس الشيوخ”.

وأضاف روبيو: “إذا ثبت اغتيال خاشقجي فعلينا أن نرد بقوة”.

بدوره قال السيناتور الجمهوري بوب كوركر: “سنرد بشكل مناسب على أي دولة تستهدف صحفيين بالخارج”

ولفت إلى أنه أثار مسألة اختفاء خاشقجي مع السفير السعودي بواشنطن.