بعد ان أخذ الموضوع بعدا دوليا وأصبح الشغل الشاغل لوسائل الإعلام العالمية، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليعلق على حادثة اختفاء أو قتل الكاتب الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي، معربا عن قلقه الشديد حول الموضوع.

وقال “ترامب” في تصريحات للصحفيين في الحديقة الخلفية للبيت الأبيض ردا على سؤال حول حادثة اختفاء “خاشقجي”:” “أنا قلق بشأنها ولا احب السماع عنها”.

وأضاف قائلا: “في الوقت الحالي لا أحد يعلم شيئا عنها”.

وتأتي هذه التصريحات للرئيس الأمريكي الذي ينتمي للحزب الجمهوري بعد ساعات من تلويح أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي باتخاذ إجراءات “قوية” ضد السعودية في حال ثبت اغتيال الإعلامي جمال خاشقجي والذي اختفى خلال مراجعته قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية.

وقال عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري ليندسي غراهام عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر إن “ثبوت اغتيال خاشقجي سيكون مدمرا على العلاقات الأمريكية السعودية”.

وأوضح غراهام أنه من “الضروري التوصل لما حدث مع السيد خاشقجي وعلى الحكومة السعودية تقديم إجابات واضحة عن سلوكهم ومعلومات بشأن مكان وجوده”.

