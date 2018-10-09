أكد حساب “معتقلي الرأي” والمتخصص في نقل أخبار المعتقلين السعوديين بأن تصريحات أبناء الكاتب الصحفي المعارض جمال خاشقجي لقناة “العربية” تمت تحت الضغط والإجبار، موضحا بان العلاقة بينهم وبين والدهم شبه منقطعة.

وقال “معتقلي الرأي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” تأكد لنا أن السلطات السعودية أرغمت أبناء الكاتب #جمال_خاشقجي صلاح وعدنان على الخروج بما قالوه على قناة العربية”.

وأضاف:” للتنويه فإنهما مؤخراً نادراً ما يتواصلان مع والدهم، فعدنان في الأصل مقاطع لوالده أما صلاح فعلاقته مع والده فاترة جداً”.

وكانت قناة “العربية” قد نقلت عن صلاح جمال خاشقجي الابن الأكبر للصحفي السعودي جمال خاشقجي عن قضية اختفاء والده قبل أيام في تركيا، قوله أم آخر اتصال بينه وبين والده، جرى خلال وجوده في واشنطن.

وقال: “لم تكن لدي فكرة عن وجوده في تركيا ورحلته الأخيرة”.

وأضاف وفقا لما زعمته “العربية”: “هو مواطن سعودي مفقود، ونحن على تعاون مع السلطات السعودية، التي تتعاون معنا بشكل جيد، للكشف عن ملابسات الأمر، نعتبر أنها قضية شخصية وبعيدة كل البعد عن الإطار السياسي ونحن نحتاج إلى معلومات ذات مصداقية”.

وأشارت “العربية” إلى أن صلاح خاشقجي وجميع أفراد أسرته يدعمون التحقيقات الرسمية السعودية وهي فقط التي “ستوصلنا إلى نتائج إيجابية وكشف الحقيقة”.

وكان حساب “معتقلي الرأي” قد كشف أن أسرة الكاتب السعودي جمال خاشقجي تعيش حالة سيئة جدا وأن ابنته المقيمة بالإمارات حاليا انهارت تماما ودخلت في حالة أقرب لغيبوبة بعد سماع أنباء اغتيال والدها.

وقال الحساب نقلا عن وسيط من أقارب “خاشقجي” إن أسرته في حال سيئة جداً ومذعورين حتى أن ابنته (المقيمة بالإمارات) انهارت تماماً وهي في حال أشبه بالغيبوبة بعد سماعها ما ورد من أخبار حول اغتيال والدها.

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تواصل معنا وسيط من أقارب الكاتب جمال خاشقجي، وأكد أنهم في حال سيئة جداً ومذعورين جداً حتى أن ابنته (المقيمة بالامارات) انهارت تماماً وهي في حال أشبه بالغيبوبة بعد سماعها ما ورد من أخبار حول #اغتيال_خاشقجي، وننقل هنا مطالبهم للسلطات السعودية والتركية بتوضيحات فورية للأمر. pic.twitter.com/7y5jDY94RT — معتقلي الرأي (@m3takl) October 7, 2018

وعمل “خاشقجي” في صحف حكومية سعودية، ثم مستشارا لمدير المخابرات السعودية السابق، وغادر البلاد العام الماضي، قائلا إنه يخشى على نفسه بسبب موقفه المعارض للحرب التي تقودها السعودية في اليمن، وانتقاده لملاحقة المعارضين في البلاد.

ودخل يوم الثلاثاء الماضي إلى قنصلية السعودية في إسطنبول بهدف استخراج وثيقة طلاقه من زوجته السابقة ليتمكن من الارتباط بسيدة تركية، إلا أن اختفى فور دخوله القنصلية.