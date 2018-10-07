استبعد السياسي الكويتي وعضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة صحة الأنباء حول مقتل الكاتب الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي، مشيرا إلى ان السلطات التركية بدأت تستشعر بانه تم تهريب “خاشقجي” إلى الخارج عبر عملية مخابراتية دقيقة، لافتا إلى أن السعودية ستحاول استرضاء تركيا بمشاريع وودائع لتسوية الأزمة بين البلدين.

وقال “الدويلة” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” ازمة اختفاء د جمال خاشقجي بعد دخوله القنصلية السعودية ازمة صعبه على الدولة التركية التي تظهر انها تحرص على العلاقة مع السعودية بشكل كبير لكنني و من خلال ما سمعت من اخبار اجزم بأن خاشقجي قد تم ترحيله للرياض بأسلوب مخابراتي دقيق و لا اعرف اين ستتجه الازمة نسأل الله السلامة للجميع”.

ازمة اختفاء د جمال خاشقجي بعد دخوله القنصليه السعوديه ازمة صعبه على الدولة التركيه التى تظهر انها تحرص على العلاقه مع السعوديه بشكل كبير لكنني و من خلال ما سمعت من اخبار اجزم بأن خاشقجي قد تم ترحيله للرياض باسلوب مخابراتي دقيق و لا اعرف اين ستتجه الازمة نسأل الله السلامه للجميع — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) October 7, 2018

وأوضح في تدوينة أخرى أن ” الطائرات الخاصة التي وصلت الى تركيا ساعة وجود جمال خاشقجي في القنصلية السعودية وتحمل مسؤولين سعوديين معروفين لجهاز الامن التركي هي مفتاح السر في اختفاء د جمال خاشقجي و يبدو ان الاتراك بدأوا يدركون ان عملية ترحيل غير قانونيه تمت على اراضيهم وهم في حرج شديد”.

الطائرات الخاصه التي وصلت الى تركيا ساعة وجود جمال خاشقجي في القنصليه السعوديه و تحمل مسؤولين سعوديين معروفين لجهاز الامن التركي هي مفتاح السر في اختفاء د جمال خاشقجي و يبدو ان الاتراك بدأوا يدركون ان عملية ترحيل غير قانونيه تمت على اراضيهم وهم في حرج شديد — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) October 7, 2018

وأكد “الدويلة” على أن “خاشقجي لم يكن مدرج اسمه في المطلوبين امنيا للسلطات السعودية اثناء وجوده في تركيا و لم تكن افكاره تدعو لتغيير النظام في المملكة وحافظ على شعرة معاوية مع قيادة بلده رغم تبنيه رأي مخالف لسياسه بلده في بعض المجالات و هذا لا يجعل منه شخص خطر على النظام فليس كل اختلاف تآمر”.

لم يكن د جمال خاشقجي مدرج اسمه في المطلوبين امنيا للسلطات السعودية اثناء وجوده في تركيا و لم تكن افكاره تدعو لتغيير النظام في المملكه وحافظ على شعرة معاوية مع قيادة بلده رغم تبنيه رأي مخالف لسياسه بلده في بعض المجالات و هذا لا يجعل منه شخص خطر على النظام فليس كل اختلاف تآمر — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) October 7, 2018

ولفت السياسي الكويتي إلى انه ” بالنظر الى ظروف اختفاء د جمال خاشقجي استطيع ان اصدق الرواية التي تنفي وجوده في القنصلية الآن و استطيع ان اربط بين اختفاءه و اعلان الرياض انها استعادت مواطن مطلوب في قضايا فساد من دولة صديقه عبر الانتربول و بين وصول ومغادرة طائرتين سعوديتين تركيا اثناء وجود خاشقجي بالقنصلية”.

بالنظر الى ظروف اختفاء د جمال خاشقجي استطيع ان اصدق الروايه التي تنفي وجوده في القنصليه الآن و استطيع ان اربط بين اختفاءه و اعلان الرياض انها استعادت مواطن مطلوب في قضايا فساد من دولة صديقه عبر الانتربول و بين وصول ومغادرة طائرتين سعوديتين تركيا اثناء وجود خاشقجي بالقنصلية — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) October 7, 2018

واختتم “الدويلة” تدويناته متوقعا ” ان تحاول الرياض تسوية ازمة د جمال خاشقجي عبر ترضية تركيا بمشاريع او ودائع لكنني لا اتوقع ان تنتهي الازمة بسهولة وستتطور نحو ازمة دبلوماسية حقيقيه بين البلدين”.

اتوقع ان تحاول الرياض تسوية ازمة د جمال خاشقجي عبر ترضية تركيا بمشاريع او ودائع لكنني لا اتوقع ان تنتهي الازمة بسهولة و ستتطور نحو ازمة دبلوماسيه حقيقيه بين البلدين — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) October 7, 2018

وكان مصدر مقرّب من الحكومة التركية قد صرح لوكالة الأنباء الفرنسية، بأنّ الشرطة التركية تعتقد أنّ الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي فُقد أثره منذ الثلاثاء في اسطنبول، قُتل في القنصلية السعودية.

وأوضح المصدر أن “الشرطة تعتقد في استنتاجاتها الأوّلية، أنّ الصحافي قُتل في القنصليّة بأيدي فريق أتى خصيصًا إلى اسطنبول وغادر في اليوم نفسه”.

وقُبيل ذلك كانت الشرطة التركية أعلنت أنّ فريقًا من السعوديين توجّه إلى قنصليّة السعودية في اسطنبول عندما كان جمال خاشقجي موجودًا فيها، وأنّ الأخير لم يُغادر أبدًا الممثلية الدبلوماسية التي كان قد زارها بغرض إجراء معاملات إدارية.

وقالت الشرطة، بحسب ما نقلت عنها وكالة الأناضول الرسمية، إنّ الفريق المؤلّف من 15 شخصاً “بينهم مسؤولون” وصل إلى اسطنبول على متن طائرتين الثلاثاء وغادر في اليوم نفسه.