كشف حساب “معتقلي الرأي” المتخصص في نقل أخبار المعتقلين السعوديين، بأن السلطات السعودية سبق وأن أرغمت آلاء نصيف زوجة الكاتب الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي على الطلاق منه، بعد أن تم تهديدها بإجراءات أكثر قسوة من منعها من السفر.

وقال “معتقلي الرأي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”هام تأكد لنا في وقت سابق أن السلطات السعودية أرغمت زوجة جمال خاشقجي السابقة على الطلاق منه وذلك بعد توقيفها في المطار أثناء توجهها للسفر، حيث أبلغتها حرفياً “أنها ممنوعة من السفر، وإن لم يتم الطلاق سيتم التصعيد أكثر من منع السفر “.

وأضاف:” لم ننشر الخبر في حينه بناء على طلب خاشقجي”.

🔴 هام

تأكد لنا في وقت سابق أن السلطات السعودية أرغمت زوجة جمال خاشقجي السابقة على الطلاق منه وذلك بعد توقيفها في المطار أثناء توجهها للسفر، حيث أبلغتها حرفياً "أنها ممنوعة من السفر، وإن لم يتم الطلاق سيتم التصعيد أكثر من منع السفر"

(لم ننشر الخبر في حينه بناء على طلب خاشقجي) pic.twitter.com/rmMTUvIdw9 — معتقلي الرأي (@m3takl) October 7, 2018

وكان “العهد الجديد” قد كشف في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بأن السلطات السعودية منعت زوجة جمال خاشقجي من السفر، وقامت بإرجاعها من المطار.

وقال في تدوينة له آنذاك:” علم العهد الجديد أن الشيخ العريفي وعائلته قد تم إنزالهم من الطائرة(بعدما أعطوهم موافقة سفر)كما تم إرجاع زوجة جمال خاشقجي(ألاء نصيف)من المطار”.

علم العهد الجديد أن الشيخ العريفي وعائلته قد تم إنزالهم من الطائرة(بعدما أعطوهم موافقة سفر)كما تم إرجاع زوجة جمال خاشقجي(ألاء نصيف)من المطار — العهد الجديد (@Ahdjadid) November 2, 2017

يشار إلى أن الكاتب الصحفي جمال خاشقجي اختفى بعد دخوله الثلاثاء الماضي مبنى السفارة السعودية في إسطنبول لإنهاء معاملات شخصية تتعلق بطلاقه من زوجته السابقة حتى يتسنى له الزواج من سيدة تركية.

وبعد أيام من اختفائه، أبلغت مصادر تركية وكالة “رويترز” بأن الشرطة التركية تعتقد بأن جمال خاشقجي تم تعذيبه وقتله داخل القنصلية قبل أن يتم نقله إلى مكان خارجها.