“شاهد” صورة جديدة وصادمة لأسماء الأسد بفعل العلاج الكيماوي الذي تتعاطاه .. شكلها اختلف كلياً!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل صورةً جديدةً لأسماء الأسد زوجة رئيس النظام السوري بشار الأسد، تظهرها في حالةٍ صعبة، بفعل العلاج الكيماوي الذي تتعاطاه إثر إصابتها بسرطان الثدي.
وظهرت “أسماء” في الصورة، وقد غطّت رأسها، لكن يبدو أنها فقدت شعرها بشكلٍ كامل بفعل العلاج الكيماوي.
وكانت وكالة الأنباء السورية “سانا”، قد كشفت يوم 8 أغسطس/آب الماضي عن إصابة أسماء الأسد زوجة رئيس النظام السوري بشار الأسد، بمرض سرطان الثدي.
وقالت الوكالة إنّ “الأسد” بدأت المرحلة الأولية لعلاج الورم الخبيث بالثدي والذي تم اكتشافه مبكرا.
ونشرت الوكالة صورةً لأسماء الأسد وزوجها الذي رافقها خلال جلسة علاج في أحد المستشفيات.
يشار إلى أن العلاج الكيماوي يستخدم أحيانًا قبل الجراحة (العلاج باستخدام المواد المساعدة الحديثة) لتقليص الورم وتوفير أفضل إمكانية لإزالته تمامًا.
وفي بعض الحالات، يسمح العلاج باستخدام المواد المساعدة للجراح بإزالة الورم فقط، بدلا من الثدي بأكمله. وهذا يمكن أن يقلل أيضًا من فرصة عودة السرطان لاحقًا.
وأسماء الأسد (43 عاماً) أم لثلاثة أولاد، ولدان وبنت. ووالدها طبيب القلب الشهير في بريطانيا فواز الأخرس، ووالدتها الديبلوماسية السورية المتقاعدة سحر عطري.
وتتحدر عائلتها من حمص (وسط البلاد)، وتحمل اجازة جامعية من “كينغز كولدج” في لندن.
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