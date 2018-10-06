الأحدث





“شاهد” صورة جديدة وصادمة لأسماء الأسد بفعل العلاج الكيماوي الذي تتعاطاه .. شكلها اختلف كلياً!

الكاتب : وطن 6 أكتوبر، 2018 لا يوجد تعليقات
صورة صادمة لأسماء الأسد بفعل العلاج الكيماوي الذي تتعاطاه لمرض السرطانبشار الأسد وزوجته أسماء

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل صورةً جديدةً لأسماء الأسد زوجة رئيس ، تظهرها في حالةٍ صعبة، بفعل العلاج الكيماوي الذي تتعاطاه إثر إصابتها بسرطان الثدي.

وظهرت “أسماء” في الصورة، وقد غطّت رأسها، لكن يبدو أنها فقدت شعرها بشكلٍ كامل بفعل العلاج الكيماوي.

 

وكانت وكالة الأنباء السورية “سانا”، قد كشفت يوم 8 أغسطس/آب الماضي عن إصابة زوجة رئيس النظام السوري بشار الأسد، بمرض .

 

وقالت الوكالة إنّ “الأسد” بدأت المرحلة الأولية لعلاج الورم الخبيث بالثدي والذي تم اكتشافه مبكرا.

 

ونشرت الوكالة صورةً لأسماء الأسد وزوجها الذي رافقها خلال جلسة علاج في أحد المستشفيات.

يشار إلى أن العلاج الكيماوي يستخدم أحيانًا قبل الجراحة (العلاج باستخدام المواد المساعدة الحديثة) لتقليص الورم وتوفير أفضل إمكانية لإزالته تمامًا.

 

وفي بعض الحالات، يسمح العلاج باستخدام المواد المساعدة للجراح بإزالة الورم فقط، بدلا من الثدي بأكمله. وهذا يمكن أن يقلل أيضًا من فرصة عودة السرطان لاحقًا.

 

وأسماء الأسد (43 عاماً) أم لثلاثة أولاد، ولدان وبنت. ووالدها طبيب القلب الشهير في بريطانيا فواز الأخرس، ووالدتها الديبلوماسية السورية المتقاعدة سحر عطري.

 

وتتحدر عائلتها من حمص (وسط البلاد)، وتحمل اجازة جامعية من “كينغز كولدج” في لندن.

الكلمات الدلالية :


watan

مواضيع ذات صلة :

تعليقات الموقع :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الفيسبوك :






فيديو

فيديو جديد لمونيكا لوينسكي وكلينتون في يوم الفضيحة الجنسية

فيديو| يُنشر لأوّل مرّة … كلينتون و”مونيكا لوينسكي” في يوم الفضيحة الجنسية!

فيديو| ميلانيا ترامب كادت أن تُصبح في “خبر كان” تحت هذا الفيل .. لولا تدخّل حرّاسها!

طائرة الرئيس الأمريكي

فيديو| حذاء ترامب وورق المرحاض وضعاه في موقف محرج لحظة صعوده الطائرة

حسناء تغلق الصندوق الخلف للسيارة بطريقة مثيرة

فيديو| فتاة حسناء تغلق صندوق السيارة بطريقة مثيرة.. لن تصدقوا ماذا فعلت!

ثعبان أبيض يلتهم أفعى وهي على قيد الحياة

فيديو| مشهد صادم لا يُوثّق كثيراً .. أفعى بيضاء اللون تبتلع ثعباناً كاملاً وهو على قيد الحياة!

التفجير الذي قتل فيه رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية ألكسندر زاخارتشينكو

فيديو| يُنشر لأوّل مرّة .. لحظة اغتيال رئيس جمهورية دونيتسك .. حرّاسُهُ تطايروا خارج المطعم!






مواضيع مميزة



Shares