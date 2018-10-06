“شاهد” صورة جديدة وصادمة لأسماء الأسد بفعل العلاج الكيماوي الذي تتعاطاه .. شكلها اختلف كلياً!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل صورةً جديدةً لأسماء الأسد زوجة رئيس النظام السوري بشار الأسد، تظهرها في حالةٍ صعبة، بفعل العلاج الكيماوي الذي تتعاطاه إثر إصابتها بسرطان الثدي.

وظهرت “أسماء” في الصورة، وقد غطّت رأسها، لكن يبدو أنها فقدت شعرها بشكلٍ كامل بفعل العلاج الكيماوي.

وكانت وكالة الأنباء السورية “سانا”، قد كشفت يوم 8 أغسطس/آب الماضي عن إصابة أسماء الأسد زوجة رئيس النظام السوري بشار الأسد، بمرض سرطان الثدي.

وقالت الوكالة إنّ “الأسد” بدأت المرحلة الأولية لعلاج الورم الخبيث بالثدي والذي تم اكتشافه مبكرا.

ونشرت الوكالة صورةً لأسماء الأسد وزوجها الذي رافقها خلال جلسة علاج في أحد المستشفيات.