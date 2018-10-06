تمكن رجال قبائل المهرة اليمنية من اقتلاع كافة العلامات التي وضعتها شركة سعودية لمد أنبوب نفطي غبر أراضيهم.

وأكد رجال قبائل المهرة استمرار تصعيدهم ضد التواجد العسكري السعودي حتى خروج آخر جندي من مدينتهم

وقال الشيخ علي سالم الحريزي وكيل المحافظة السابق, إن التحالف العربي الذي تقوده السعودية حاولوا عبر بعض الخونة والمندسين لتمرير اجندتهم ولكن الشعب كان جاهز لهم, وبإذن الله لن يكون ينفذ مخططهم الا باتفاق يحفظ السيادة الوطنية اليمنية في المهرة.

عاجل | رجال قبائل #المهرة ينجحون في اقتلاع كافة العلامات التي وضعتها شركة سعودية لمد أنبوب نفطي عبر أراضيهم ويؤكدون استمرار تصعيدهم ضد التواجد العسكري السعودي حتى خروج آخر جندي من مدينتهم #المهرة_ترفض_الاحتلال pic.twitter.com/Zg9eCBwRDA — حضرموت 24 (@hadramoot1967) October 6, 2018

وحول المزاعم الذي تروج لها السعودية أن رجال قبائل المهرة حجر عثرة أمام تنمية المحافظة.. قال الحريزي إن هذا الكلام لا ينطلي على أحد هم يروجون أنهم يحمون مطار الغيضة عبر قواتهم المتواجدة هناك ولكن هم يسعون لتمرير الانبوب النفطي إلى البحر لهذا نحن لا نقبل تمرير هذا المخطط.

وأضاف المسؤول اليمني الذي يقود رجال قبائل المهرة إن حشودهم رسالة واضحة وعلى الاشقاء السعوديين أن يفهموها قبل أن يجرونا إلى أشياء ليس في مصلحتهم ولا في مصلحتنا وهي رحال القوات السعودية عن أراضيهم.

وتابع :” السلطة اليمنية الان مسلوبة الصلاحيات ومحافظ المهرة ليس محافظ هو مراسل للسعودية التي جلبته, لذلك لا توجد سلطة حقيقية بالمهرة “.