أثارت صور من كتاب اللغة الفرنسية موجه لطلبة السلك الاعدادي يتضمن ايحاءات جنسية ورسوم لشخصيات تتبادل القبل، جدلاً واسعاً في المغرب

ويأتي ذلك بعد هدوء نسبي أثاره مقرر للغة الفرنسية، قبل أيام، بسبب عبارات تمس بالذات الالهية، وبعد أسابيع على واقعة تضمين مناهج لمادة اللغة العربية بعدد من العبارات العامية، سببت موجة غليان داخل الوسط الشعبي والسياسي.

الصور الايحائية في كتاب اللغة الفرنسية اعتمدته احدى المدارس الخصوصية، شكلت صدمة لدى آباء الطلبة، في مدينة الدار البيضاء، الذين عبروا عن غضبهم من ادراج مواد فاضحة في مقرر دراسي يدرس لطلبة السنة الثانية اعدادي في المؤسسة الخاصة.

وقال مصدر من أولياء الطلبة، ان المقرر يتضمن صورا خادشة للحياء وصادمة للصغار، اضافة الى قصائد شعرية تتضمن تعبيرات وإيحاءات جنسية لا تناسب الناشئة في عمر 12 و13 عاما.

وعلى اثر الغضب الذي تسبب فيه الكتاب، أمرت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات، بفتح تحقيق في الموضوع.

وأصدرت وزارة التعليم، بلاغا صحافيا، السبت، أوضحت فيه، بأنه بناء على تقرير لجنة مختصة للبحث والتقصي في موضوع الكتاب المدرسي، أوفدتها، أكاديمية التعليم الجهوية، تقرر “سحب ترخيص المدير التربوي للمؤسسة المعنية، اعتبارا لمسؤوليته المباشرة في الموضوع″.

وقالت تقارير صحفية محلية، أن المدرسة الخصوصية المعنية، سارعت الى سحب جميع نسخ الكتاب المقرر للسنة الثانية اعدادي، من الطلبة، قبيل حلول لجنة التقصي التي أوفدتها الوزارة.

الكتاب كما أكد بلاغ الوزارة، كان يستعمل بشكل مواز للمقرر الرسمي المعتمد من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في جميع المؤسسات التعليمية.