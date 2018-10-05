تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو مثير لجثة في وسط أحد شوارع مدينة أبها السعودية.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد تفاجأ مواطنون سعوديون بوجود سرير يعترض سياراتهم في طريق وادي الطالع في أحد ضواحي مدينة أبها، ليجدوا جثة مقيدة بالسرير، الامر الذي أثار الذعر بين أهالي المنطقة.

لاحول ولا قوة إلا بالله إلئ أين يا بلاد الحرمين جثة علي سرير مربوطة في نص الشارع عهد سلمان والداشر شاهدنا ونشاهد وسوف نشاهد العجايب #جثه_ابها_علي_الطريق pic.twitter.com/gkvNQGoHV0 — فهد الشهرانيPilot 🇶🇦 (@fahadq6rrrr2) October 5, 2018

من جانبها، نقلت صحيفة “سبق” السعودية عن مصادر لم تحدد هويتها، أن الجثة تعود لـ”أحد مخالفي الإقامة”.

ولم تذكر الصحيفة مزيدًا من التفاصيل.