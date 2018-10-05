تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو مثير لجثة في وسط أحد شوارع مدينة أبها .

 

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد تفاجأ مواطنون سعوديون بوجود سرير يعترض سياراتهم في طريق وادي الطالع في أحد ضواحي مدينة أبها، ليجدوا جثة مقيدة بالسرير، الامر الذي أثار الذعر بين أهالي المنطقة.

 

من جانبها، نقلت صحيفة “سبق” السعودية عن مصادر لم تحدد هويتها، أن الجثة تعود لـ”أحد مخالفي الإقامة”.

 

ولم تذكر الصحيفة مزيدًا من التفاصيل.

 