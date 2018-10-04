في واقعة تعكس مدى الفساد الذي وصلت له المملكة العربية السعودية حتى وصل إلى رأس أعلى سلطة دينية والمتمثلة في المفتي العام ورئيس هيئة كبار العلماء السعودية عبد العزيز آل الشيخ، تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” رسالة موجهة من “آل الشيخ” لولي العهد محمد بن سلمان يتوسط فيها لتعيين نجل شقيقه معيدا بكلية الشريعة.

ووفقا لما ورد في الرسالة التي رصدتها “وطن”، فقد برر “آل الشيخ” طلبه بتعيين نجل شقيقه المدعو عبد العزيز بن عبد الملك بن عبد الله آل الشيخ بأنه يتمتع باعتدال الفكر والنظر وولائه التام لولاة الامر.

وبحسب الكتاب، فقد توجه “آل الشيخ” لـ”ابن سلمان” قائلا:” نظرا لكون المذكور يعز علينا ومن خاصتنا كتبت إليكم أملا من سموكم الكريم التفضل بالأمر على ما يلزم بتعيين الابن الشيخ عبد العزيز معيدا في قسم الفقه في كلية الشريعة بالرياض في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وذلك بصفة استثنائية”.

مفتى السعوديه يتقدم بطلب لولي العهد محمد بن سلمان بالتوسط لتعيين إبن أخيه معيداً في كلية الشريعه . هكذا يدار الامر في هذه البلاد ! pic.twitter.com/KsI8ujqeYG — تأبط شـراً (@tabbta30) October 3, 2018

وتأتي هذه الوساطة التي تعدى على حقوق الغير والأولى في التعيين في وقت أظهرت فيه بيانات نشرتها الهيئة العامة للإحصاء أن معدل البطالة بين المواطنين السعوديين ارتفع إلى مستوى قياسي عند 12.9 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي.

وسجل معدل البطالة في الربع الأول من العام أعلى معدل على الإطلاق منذ بدء حساب هذه البيانات في عام 1999، حيث تجاوز مستوى 12.8 بالمئة الذي بلغه في الأرباع الثلاثة السابقة.