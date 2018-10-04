بعد أن استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء الاسرائيلي السيد بنيامين نتنياهو على هامش أعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك، عقد بعده على الفور اجتماعا هاما ضم كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وزير خارجية المملكة العربية السعودية عادل الجبير، بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير دولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد قطان، وذلك نظرا لازدحام جدول أعمال السيد بنيامين نتنياهو والسيد عبدالفتاح السيسي باللقاءات الثنائية والثلاثية.

وعلمت “وطن” ان المجتمعين بحثوا سبل تطوير العلاقات وضرورة تعزيز التعاون المشترك والقضية الفلسطينية وعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كما تطرقوا إلى مخرجات اجتماع وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والامارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان)، بالإضافة لمصر والأردن.

وأكد عبدالفتاح السيسي وعادل الجبير بدورهما على أهمية تعاون بعض الدول العربية مع إسرائيل، من أجل تحقيق الاستقرار في دول الشرق الأوسط والحفاظ على مكتسباتها والدفاع عن مصالحها في مواجهة التحديات.

جدير بالذكر أن الاجتماع الثلاثي كان سريا ولم تتناوله وسائل الإعلام وتم الإعلان عن لقاء السيد نتنياهو والسيد السيسي فقط.