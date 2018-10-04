بعد أن استقبل الرئيس المصري رئيس الوزراء الاسرائيلي السيد على هامش أعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة ، عقد بعده على الفور اجتماعا هاما ضم كل من رئيس الوزراء ، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وزير خارجية المملكة العربية عادل الجبير، بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير دولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد قطان، وذلك نظرا لازدحام جدول أعمال السيد والسيد عبدالفتاح السيسي باللقاءات الثنائية والثلاثية.

 

وعلمت “وطن” ان المجتمعين بحثوا سبل تطوير العلاقات وضرورة تعزيز التعاون المشترك والقضية الفلسطينية وعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كما تطرقوا إلى مخرجات اجتماع وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والامارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان)، بالإضافة لمصر والأردن.

 

وأكد عبدالفتاح السيسي وعادل الجبير بدورهما على أهمية تعاون بعض الدول العربية مع ، من أجل تحقيق الاستقرار في دول الشرق الأوسط والحفاظ على مكتسباتها والدفاع عن مصالحها في مواجهة التحديات.

 

جدير بالذكر أن الاجتماع الثلاثي كان سريا ولم تتناوله وسائل الإعلام وتم الإعلان عن لقاء السيد نتنياهو والسيد السيسي فقط.