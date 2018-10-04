في واقعة أشعلت موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت الممثلة التونسية المثيرة للجدل مريم الدباغ بأن تونس لم يعد بها رجال.

وقالت “الدباغ” خلال مشاركتها في أحد البرامج على القناة التاسعة التونسية، بأن الفتاة التونسية التي تريد أن تنجب أطفالا، عليها ان تذهب إلى كندا أو امريكا وتنجب أطفالا بدون زواج.

مريم الدباغ : معادش فما رجال توا في تونس و مايقلقنيش كان نعرس في الخمسينات مريم الدباغ : معادش فما رجال توا في تونس و مايقلقنيش كان نعرس في الخمسينات#LEMISSION—————-الحلقة 3 ➡️ http://9tv.tn/lnm72قناة التاسعة على اليوتوب ➡️ http://9tv.tn/youtube Posted by ‎Attessia TV قناة التاسعة‎ on Wednesday, October 3, 2018

حديث “الدباغ” أثار موجة غضب ضدها، مستنكرين استضافتها فيالبرامج التلفزيونية، مؤكد بأن الأوطان تخرب حينما يتصدر أمثالها من المثقفين الدعين المشهد.