فاجا الفنان المصري فاروق الفيشاوي، في كلمةٍ له بمعرض تكريمه في الدورة الـ34 لمهرجان الإسكندرية السينمائي، الحضور، بإعلان إصابته بمرض السرطان.

وقال الفيشاوي، إن طبيبه صارحه بأمر مرضه، فرد عليه: “تقصد إن عندي صداع”، مؤكدا أن الطبيب طالبه بالتعامل مع مرضه بجدية، مؤكدا أنه لن يتعامل مع مرضه سوى على أنه صداع.

وأوضح الفنان أنه سيتحلى بالإرادة والعزيمة لقهر هذا المرض.

وحضر الفنان أحمد الفيشاوي بصحبة زوجته على السجادة الحمراء في افتتاح المهرجان، وذلك لمساندة والده أثناء تكريمه بحفل الافتتاح.