كشفت قناة “كان” العبرية مساء اليوم، الأربعاء، بأن وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلية ميري ريغف من المتوقع أن ترافق وفد فريق الجودو الاسرائيلي في المسابقة الرياضية التي سيشارك بها الفريق في أبوظبي في نهاية الشهر الحالي .

ووفقا للقناة فمن المتوقع أيضا أن يرافق الفريق مدير عام الوزارة يوسي شرعافي ، حيث يشار بأن الحديث يدور عن المسابقة الأولى التي سيشارك بها فريق الجودو الاسرائيلي بشكل علني وبالأعلام الاسرائيلية .

وبحسب موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت” فإن “ريغيف” قررت الانضمام إلى الوفد الرياضي، وذلك في أعقاب قرار الاتحاد العالمي للجودو إعادة المباريات إلى الإمارات، في أعقاب موافقة أبو ظبي على الاعتراف بالعلم الإسرائيلي والرموز الإسرائيلية.

يذكر أن “ريغيف” كانت قد صرحت قبل نحو شهر أن العلم الإسرائيلي سيرفع في أبو ظبي عاليا، كما سيتم إسماع نشيد “هتكفا” أثناء مباريات بطولة رياضة الجودو.

واعتبرت ريغيف في حينه أن الحديث عن “قرار تاريخي له دلالات بعيدة المدى، وفاتحة لما بعدها”.