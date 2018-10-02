ضج موقع التواصل “تويتر” عبر وسم “#اختطاف_جمال_خاشقجي” بآلاف التغريدات التضامنية مع الكاتب السعودي، الذي اختفى ظهر اليوم بمقر السفارة بلاده في أثناء استخراجه بعض الأوراق من هناك، وسط اتهامات للسلطات باختطافه.

 

إرهاب منظم وسلوك عصابات

الأكاديمية السعودي الدكتورة مضاوي الرشيد استنكرت هذه الجريمة، بقولها إن السفارات تحولت إلى أوكار تجسس وتزوير أوراق”

 

وتابعت في تغريدة لها رصدتها (وطن) عبر حسابها بتويتر بفضح السلطات السعودية:”وأحتفظ بالدليل القاطع حتى يحين وقت كشف أوراق هذه السفارات”

 

 

 

وقال الدكتور عبدالله العودة نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة:”فإذا صح نبأ #اختطاف_جمال_خاشقجي فالعالم يشهد إرهاباً منظماً وسلوك عصابات غير مسبوق.”

 

 

فرضية الاختطاف هي الأقرب

فتحت الشرطة التركية تحقيقا في قضية اختفاء الكاتب السعودي المقيم على أراضيها بعد دخوله مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول، وسط أنباء عن وصوله إلى السعودية.

 

وأفاد مراسل في إسطنبول أن عناصر من الشرطة التركية دخلوا مبنى القنصلية في منطقة باشيكطاش بإسطنبول للبحث عن خاشقجي ولم يجدوا شيئا.

 

كما أكد المراسل أن الشرطة التركية تحققت من كاميرات المراقبة التي أظهرت أن خاشقجي غادر مبنى القنصلية بعد 20 دقيقة من دخولها، الأمر الذي يرجح تعرضه لعملية اختطاف.

 

من جانبه دون الكاتب اليمني المعروف عباس الضالعي في تغريدة له معلقا على الواقعة ما نصه:”#اختطاف_جمال_خاشقجي من #تركيا تمس الامن التركي و #اردوغان والحكومة التركية لن تسكت عن هذا الانتهاك.”

 

وتابع في نقد عنيف لللنظام السعودي:”المهلكة اصبحت دولة رعاع وفقدت احترامها في العالم كامل.المطب زهايمر  #سلمان يكتب نهاية المهلكة”

 

 

الناحية القانونية

الدكتور محمود رفعت خبير القانون ورئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي، قال كاشفا الأبعاد القانونية للحادث:”لا يسمح #القانون_الدولي ولا قواعد #الانتربول لأي بعثة دبلوماسية باعتقال شخص أو ترحيله قصرا لبلده”

 

وتابع موضحا في تغريدة عبر سحابه الرسمي رصدتها (وطن):”ويكون اقترافها لهكذا عمل عدة جرائم منها جريمة الاختطاف خارج القانون وتعدي على سيادة الدولة المضيفة، ما يبطل حصانتها ويمنح الحق للدولة المضيفة باقتحامها”

 

 

وأشار خبير القانون الدولي إلى أن تسليم المطلوبين يكون بمقتضى مذكرات توقيف دولية عن طريق الانتربول وبهذه الحالة يجب على الانتربول تنفيذ قرار الاعتقال عن طريق سلطات الدولة المضيفة وليس عن طريق بعثة دبلوماسية.

 

وأضاف:”وإذا ثبت تواطؤ الانتربول يكون قد ارتكب جرم اختطاف وتعدي على سيادة الدولة المضيفة”

 

 

خطيبة خاشقجي على اتصال مباشر بالرئاسة التركية

من جهتها، أكدت خطيبة خاشقجي -في اتصال هاتفي مع الجزيرة نت- أنها على اتصال مباشر بالرئاسة التركية في التي تعهدت لها العمل على كشف لغز اختفائه بعد دخول القنصلية عند الساعة الواحدة من ظهر اليوم الثلاثاء لإتمام معاملات رسمية تخصه.

 

 

وأضافت خديجة خاشقجي أن خطيبها توجه للقنصلية لإجراء معاملات عائلية فيها قبل أسبوع من اليوم، ولكن موظفي القنصلية طلبوا منه العودة بعد أيام لإتمام الإجراءات المتعلقة بمعاملاته.

 

ولفتت خطيبة خاشقجي النظر إلى أنها راجعت القنصلية السعودية بعد تأخر خطيبها عن الخروج، لكن مسؤولين في القنصلية أبلغوها بمغادرته للمكان.

 

 

 

تأكد وصوله للسعودية

من جهته أكد حساب معتقلي الرأي في وقت لاحق وصول الإعلامي خاشقجي إلى الأراضي السعودية.

 

 

وقال الحساب أيضا:”تهم جاهزة جائرة معلّبة ضد الكاتب والإعلامي جمال خاشقجي .. لغة فضفاضة جاهزة لتبرير الاعتقالات التعسفية بحق كل من لا يتكلم بما تريده السلطات ”

 

 

من ناحيتها أكدت وسائل إعلام تركية أن السلطات هناك تتابع القضية على أعلى المستويات، وأنها رفعت الإجراءات الأمنية في كافة المعابر البرية والبحرية والجوية لمنع نقله إلى خارج البلاد.

 

 

وكان خاشقجي قد غادر السعودية عقب تولي الأمير منصب ولي العهد، وسبق له أن شغل مواقع استشارية وإدارية في وسائل الإعلام الرسمية بالمملكة.

 