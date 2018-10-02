ضج موقع التواصل “تويتر” عبر وسم “#اختطاف_جمال_خاشقجي” بآلاف التغريدات التضامنية مع الكاتب السعودي، الذي اختفى ظهر اليوم بمقر السفارة بلاده في تركيا أثناء استخراجه بعض الأوراق من هناك، وسط اتهامات للسلطات السعودية باختطافه.

إرهاب منظم وسلوك عصابات

الأكاديمية السعودي الدكتورة مضاوي الرشيد استنكرت هذه الجريمة، بقولها إن السفارات تحولت إلى أوكار تجسس وتزوير أوراق”

وتابعت في تغريدة لها رصدتها (وطن) عبر حسابها بتويتر بفضح السلطات السعودية:”وأحتفظ بالدليل القاطع حتى يحين وقت كشف أوراق هذه السفارات”

هل يدخل معارض السفارة السعودية؟ تحولت السفارات إلى أوكار تجسس وتزوير أوراق وأحتفظ بالدليل القاطع حتى يحين وقت كشف أوراق هذه السفارات — Madawi Al-Rasheed (@MadawiDr) October 2, 2018

السفارات السعودية بقع محصنةتدنس المساحات التي تحتلها بالخارج — Madawi Al-Rasheed (@MadawiDr) October 2, 2018

وقال الدكتور عبدالله العودة نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة:”فإذا صح نبأ #اختطاف_جمال_خاشقجي فالعالم يشهد إرهاباً منظماً وسلوك عصابات غير مسبوق.”

فإذا صح نبأ #اختطاف_جمال_خاشقجي فالعالم يشهد إرهاباً منظماً وسلوك عصابات غير مسبوق. — د. عبدالله العودة (@aalodah) October 2, 2018

فرضية الاختطاف هي الأقرب

فتحت الشرطة التركية تحقيقا في قضية اختفاء الكاتب السعودي المقيم على أراضيها جمال خاشقجي بعد دخوله مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول، وسط أنباء عن وصوله إلى السعودية.

وأفاد مراسل الجزيرة في إسطنبول أن عناصر من الشرطة التركية دخلوا مبنى القنصلية في منطقة باشيكطاش بإسطنبول للبحث عن خاشقجي ولم يجدوا شيئا.

كما أكد المراسل أن الشرطة التركية تحققت من كاميرات المراقبة التي أظهرت أن خاشقجي غادر مبنى القنصلية بعد 20 دقيقة من دخولها، الأمر الذي يرجح تعرضه لعملية اختطاف.

من جانبه دون الكاتب اليمني المعروف عباس الضالعي في تغريدة له معلقا على الواقعة ما نصه:”#اختطاف_جمال_خاشقجي من #تركيا تمس الامن التركي و #اردوغان والحكومة التركية لن تسكت عن هذا الانتهاك.”

وتابع في نقد عنيف لللنظام السعودي:”المهلكة اصبحت دولة رعاع وفقدت احترامها في العالم كامل.المطب زهايمر #سلمان يكتب نهاية المهلكة”

#اختطاف_جمال_خاشقجي من #تركيا تمس الامن التركي و #اردوغان والحكومة التركية لن تسكت عن هذا الانتهاك.

المهلكة اصبحت دولة رعاع وفقدت احترامها في العالم كامل. المطب زهايمر #سلمان يكتب نهاية المهلكة — عباس الضالعي (@abbasaldhaleai) October 2, 2018

الناحية القانونية

الدكتور محمود رفعت خبير القانون ورئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي، قال كاشفا الأبعاد القانونية للحادث:”لا يسمح #القانون_الدولي ولا قواعد #الانتربول لأي بعثة دبلوماسية باعتقال شخص أو ترحيله قصرا لبلده”

وتابع موضحا في تغريدة عبر سحابه الرسمي رصدتها (وطن):”ويكون اقترافها لهكذا عمل عدة جرائم منها جريمة الاختطاف خارج القانون وتعدي على سيادة الدولة المضيفة، ما يبطل حصانتها ويمنح الحق للدولة المضيفة باقتحامها”

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لا يسمح #القانون_الدولي ولا قواعد #الانتربول لأي بعثة دبلوماسية باعتقال شخص أو ترحيله قصرا لبلده، ويكون اقترافها لهكذا عمل عدة جرائم منها جريمة الاختطاف خارج القانون وتعدي على سيادة الدولة المضيفة، ما يبطل حصانتها ويمنح الحق للدولة المضيفة باقتحامها — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) October 2, 2018

وأشار خبير القانون الدولي إلى أن تسليم المطلوبين يكون بمقتضى مذكرات توقيف دولية عن طريق الانتربول وبهذه الحالة يجب على الانتربول تنفيذ قرار الاعتقال عن طريق سلطات الدولة المضيفة وليس عن طريق بعثة دبلوماسية.

وأضاف:”وإذا ثبت تواطؤ الانتربول يكون قد ارتكب جرم اختطاف وتعدي على سيادة الدولة المضيفة”

#اختطاف_جمال_خاشقجي 2/2

يكون تسليم المطلوبين بمقتضى مذكرات توقيف دولية عن طريق #الانتربول وبهذه الحالة يجب على #الانتربول تنفيذ قرار الاعتقال عن طريق سلطات الدولة المضيفة وليس عن طريق بعثة دبلوماسية وإذا ثبت تواطؤ الانتربول يكون قد ارتكب جرم اختطاف وتعدي على سيادة الدولة المضيفة — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) October 2, 2018

خطيبة خاشقجي على اتصال مباشر بالرئاسة التركية

من جهتها، أكدت خطيبة خاشقجي -في اتصال هاتفي مع الجزيرة نت- أنها على اتصال مباشر بالرئاسة التركية في أنقرة التي تعهدت لها العمل على كشف لغز اختفائه بعد دخول القنصلية عند الساعة الواحدة من ظهر اليوم الثلاثاء لإتمام معاملات رسمية تخصه.

#اختطاف_جمال_خاشقجي سابقة دبلوماسية خطيرة لا تنم عن معرفة بل تنم عن جهل مطبق و يجب تفتيش كل البعثات الدبلوماسية المغادرة او القادمة الى تركيا للسفارة السعودية في اسطنبول حتى لا يتمكنوا من اعادته الى السعودية و وضعه في المعتقل

بكره يقولوا ان الليبرالي ده كان ناوي يفجر السفارة pic.twitter.com/ldHMGUlMdJ — عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) October 2, 2018

وأضافت خديجة خاشقجي أن خطيبها توجه للقنصلية لإجراء معاملات عائلية فيها قبل أسبوع من اليوم، ولكن موظفي القنصلية طلبوا منه العودة بعد أيام لإتمام الإجراءات المتعلقة بمعاملاته.

ولفتت خطيبة خاشقجي النظر إلى أنها راجعت القنصلية السعودية بعد تأخر خطيبها عن الخروج، لكن مسؤولين في القنصلية أبلغوها بمغادرته للمكان.

كذبَ مَن سمّاها "مملكة الإنسانية"، بل هي مملكة "الخوف" و "القمع" و "الإختطاف"، و "الغدر" أحياناً !#اختطاف_جمال_خاشقجي — تركي الشلهوب🤐 (@TurkiShalhoub) October 2, 2018

تأكد وصوله للسعودية

من جهته أكد حساب معتقلي الرأي في وقت لاحق وصول الإعلامي خاشقجي إلى الأراضي السعودية.

🔴 عاجل

تأكد لنا خبر وصول الكاتب جمال خاشقجي إلى السعودية بعد اختطافه ظهر اليوم من السفارة السعودية في تركيا.#اختطاف_جمال_خاشقجي pic.twitter.com/iDDeJyiKIh — معتقلي الرأي (@m3takl) October 2, 2018

وقال الحساب أيضا:”تهم جاهزة جائرة معلّبة ضد الكاتب والإعلامي جمال خاشقجي .. لغة فضفاضة جاهزة لتبرير الاعتقالات التعسفية بحق كل من لا يتكلم بما تريده السلطات ”

🔴 تهم جاهزة جائرة معلّبة ضد الكاتب والإعلامي جمال خاشقجي .. لغة فضفاضة جاهزة لتبرير الاعتقالات التعسفية بحق كل من لا يتكلم بما تريده السلطات !! #اختطاف_جمال_خاشقجي pic.twitter.com/ahAh5M82Jx — معتقلي الرأي (@m3takl) October 2, 2018

من ناحيتها أكدت وسائل إعلام تركية أن السلطات هناك تتابع القضية على أعلى المستويات، وأنها رفعت الإجراءات الأمنية في كافة المعابر البرية والبحرية والجوية لمنع نقله إلى خارج البلاد.

أصبحت البلطجة عابرة للقارات.

كل التضامن مع الصحفي السعودي #جمال_خاشقجي ..

قبل أيام استضفت الأستاذ جمال في برنامجي وانتقد -بكل عقلانية- سياسات السعودية في المنطقة.@JKhashoggi pic.twitter.com/E95TOy1hn0 — Noor Haddad (@Haddad_Noor) October 2, 2018

وكان خاشقجي قد غادر السعودية عقب تولي الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد، وسبق له أن شغل مواقع استشارية وإدارية في وسائل الإعلام الرسمية بالمملكة.